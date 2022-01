27 marca - to data tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów. Wydarzenie odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood i będzie miało nieco inny charakter, niż w ubiegłym roku. Wiemy również, kiedy zostaną ogłoszone nominacje.

Statuetki Oscarów / Mohamed Osama / Alamy Stock Photo / PAP/Alamy

Telewizja ABC poinformowała, że uroczystość oscarowa odbędzie się w Dolby Theatre. W ubiegłym roku gala przeniosła się do historycznej stacji kolejowej Union Nation na przedmieściach Los Angeles. Odbyła się wówczas w wąskim gronie osób nominowanych i gości.

Kto poprowadzi galę?

"Tegoroczne Oscary będą miały prowadzącego po raz pierwszy od 2018 roku. Ceremonia wróci do Dolby Theatre w Hollywood" - poinformował we wtorek dziennikarz amerykańskiej telewizji ABC.

Cytat W tym roku ceremonia będzie miała prowadzącego. To mogę być ja - żartował Craig Erwich, prezes ABC Entertainment.

Jak informuje Reuters, fani brytyjskiego aktora Toma Hollanda sugerują, że powinien być gospodarzem tegorocznych Oscarów po wielkim sukcesie filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu". Być może ze swoją filmową i prywatną partnerką Zendayą. Holland powiedział hollywoodzkiemu reporterowi, że "byłby zachwycony" gdyby mógł poprowadzić ceremonię.

"Jeśli mnie o to poproszą, zrobię to i będzie to dla mnie wielka frajda" - dodał aktor.

Znamy termin ogłoszenia nominacji

W 2021 roku oglądalność uroczystości Amerykańskiej Akademii Filmowej spadła do 10,4 miliona widzów.

Nominacje do tegorocznych nagród zostaną ogłoszone 8 lutego.

Oscar to nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznawana rokrocznie od 1929 roku. Od 2002 roku ceremonia odbywa się w Dolby Theatre w Hollywood.