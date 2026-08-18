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Rosyjskie władze przekazały, że w nocy z poniedziałku na wtorek obrona powietrzna przechwyciła ponad 80 bezzałogowców lecących w stronę Moskwy. W stolicy i okolicach interweniowały służby. W związku z zagrożeniem czasowo ograniczono ruch na czterech lotniskach.

Nocny atak na Moskwę. Ograniczenia na czterech lotniskach, fot. zdj. ilustracyjne

Nocny atak na Moskwę. Ograniczenia na czterech lotniskach, fot. zdj. ilustracyjne / PAP

O kolejnych zestrzeleniach informował w nocy mer Moskwy Siergiej Sobianin. Pierwsze komunikaty pojawiły się po godz. 2:30 czasu kijowskiego. Wówczas rosyjskie władze mówiły o 23 zniszczonych dronach.

W następnych godzinach liczba deklarowanych przez Rosjan zestrzelonych maszyn szybko rosła. Po godz. 3:30 Sobianin podał, że obrona powietrzna unieszkodliwiła kolejnych 40 bezzałogowców. Około pół godziny później poinformował o następnych 19.

Mer Moskwy przekazał również, że służby ratunkowe działają w miejscu, gdzie spadły fragmenty zestrzelonych maszyn. Nie podał informacji o ofiarach ani poważnych zniszczeniach.

W internecie pojawiły się nagrania przedstawiające nocne niebo, przelatujące bezzałogowce oraz działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Na części materiałów widać również pożary. Ich autentyczność i dokładne miejsce wykonania nie zostały niezależnie potwierdzone.

Problemy z lotami w Moskwie

Nocny atak przełożył się na funkcjonowanie moskiewskich portów lotniczych. Rosawiacja podała, że ograniczenia wprowadzono na lotniskach Wnukowo, Domodiedowo, Żukowskij i Szeremietiewo.

Rosyjskie władze nie wskazały w tych komunikatach, kto miał przeprowadzić atak. Podawanej przez Moskwę liczby zestrzelonych dronów nie udało się niezależnie zweryfikować.