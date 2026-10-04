Noblowski sen Donalda Trumpa. Rusza ogłaszanie laureatów

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W poniedziałek 5 października w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W tym roku z okazji 125-lecia istnienia nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty. Czy Donald Trump ma szansę dostać w tym roku Pokojową Nagrodę Nobla? Prezydent USA uparcie powtarza, że „zakończył już osiem wojen”, a winną za dotychczasowy brak nagrody jest w jego opinii Norwegia. Oto co twierdzą eksperci.

Miliony za Nobla. To nie tylko medal i prestiż

W każdej z sześciu dziedzin, w których przyznawane są Nagrody Nobla, wypłaconych zostanie po 12 mln koron, czyli ponad 1 mln euro - o 1 mln koron więcej niż w 2025 roku. Nagroda Nobla to tradycyjnie również złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom. W 2019 roku nasza noblistka Olga Tokarczuk otrzymała czek na 9 mln koron, czyli ok. 3,5 mln zł.

W Sztokholmie ostatnie przygotowania

W Muzeum Nagrody Nobla w Sztokholmie trwają ostatnie przygotowania przed prezentacją tegorocznych noblistów. Ich wizerunki pojawią się na ekranach zaraz po ogłoszeniu ich nazwisk, a za kilka tygodni ekspozycja powiększy się o przekazane przez nich osobiste pamiątki. W przymuzealnej kawiarni krzesła czekają na autografy kolejnych noblistów.

Nagroda Nobla 2026 – harmonogram, transmisja

Nagrody Nobla w poszczególnych godzinach zostaną ogłoszone:

5 października, poniedziałek - medycyna - planowana godzina ogłoszenia: od 11:30

- planowana godzina ogłoszenia: od 11:30 6 października, wtorek - fizyka - planowana godzina ogłoszenia: od 11:45

- planowana godzina ogłoszenia: od 11:45 7 października, środa - chemia - planowana godzina ogłoszenia od 11:45

- planowana godzina ogłoszenia od 11:45 8 października, czwartek - literatura - planowana godzina ogłoszenia: od 13:00

- - planowana godzina ogłoszenia: od 13:00 9 października, piątek - Pokojowa Nagroda Nobla - planowana godzina ogłoszenia: od 11:00

- planowana godzina ogłoszenia: od 11:00 12 października, poniedziałek - nauki ekonomiczne - planowana godzina ogłoszenia: od 11:45.

Ogłoszenie laureatów w każdej z dziedzin jest uroczystością, która w ostatnich latach ze względów bezpieczeństwa była dostępna jedynie dla dziennikarzy i zaproszonych gości. Jeszcze kilkanaście lat temu mógł na nie przyjść każdy. W ostatnim czasie znacznym ułatwieniem są transmisje internetowe dostępne na stronie Fundacji Noblowskiej - www.nobelprize.org.

Największe emocje budzi Nobel z literatury i Pokojowa Nagroda Nobla

W czwartek 8 października nowa sekretarz Akademii Szwedzkiej Ingrid Carlberg po raz pierwszy w tej roli ogłosi nazwisko pisarza, poety lub dramaturga w Sali Giełdy na sztokholmskim starym mieście. W ostatnich latach nagroda trafiała na przemian do kobiety i mężczyzny. Jeśli ta nieformalna zasada się utrzyma, w tym roku należy spodziewać się noblistki.

Dla kogo literacka Nagroda Nobla? Oto faworyci bukmacherów Tydzień noblowski zbliża się wielkimi krokami. Już 8 października ogłoszone zostanie nazwisko laureata literackiej Nagrody Nobla. Bukmacherzy mają swoich faworytów, z Chinką Can Xue na czele.

Z kolei Pokojowa Nagroda Nobla, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, zostanie przyznana w stolicy Norwegii, Oslo. W piątek 9 października decyzję pięcioosobowego Norweskiego Instytutu Noblowskiego, powoływanego przez parlament Norwegii, ogłosi przewodniczący Joergen Watne Frydnes. Wiadomo jedynie, że w tym roku do wyróżnienia nominowano 208 osób oraz 79 organizacji. W rekordowym 2016 roku zgłoszono 376 kandydatur.

Święty Graal Donalda Trumpa

Asle Sveen - historyk od 40 lat zajmujący się Nagrodą Nobla - ocenił, że prezydent USA absolutnie nie ma w tym roku szans na otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla. W jego opinii Donald Trump zrozumiał już, że nigdy nie dostanie tego wyróżnienia. Norweski naukowiec nie ma co do tego wątpliwości - w obliczy katastrofalnej wojny na Bliskim Wschodzie rozpoczętej przez Trumpa.

Dla innego eksperta, Oeivinda Stenersena, polityka zagraniczna USA pod rządami Trumpa podważyła stabilność powojennego ładu, a jego „megalomania i jednostronność" stały się poważnym zagrożeniem dla podstawowych wartości Zachodu. Sveen przypomniał też Marię Corinę Machado, która po otrzymaniu ubiegłorocznego Pokojowej Nagrody Nobla przekazała Trumpowi medal noblowski.

Liczyła na jego wsparcie dla demokratyzacji Wenezueli, ale została odsunięta na bok, gdy prezydent zaczął układać się z dotychczasowymi władzami. Trumpa nie interesuje reżim. Interesuje go robienie interesów. Pod tym względem to było fiasko - ocenił drugi z historyków.