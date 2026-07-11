Niezwykłe odkrycie dzieci w lesie. W słoiku ukryto skarb z tajemniczymi symbolami

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Wyglądało to jak zwykły rodzinny spacer, a skończyło się odkryciem wartym fortunę. Podczas przechadzki w bawarskim lesie trójka dzieci wykopała słoik skrywający około 60 złotych pierścionków, bransoletki i naszyjniki, których wartość szacuje się nawet na 20 tysięcy euro. To jednak nie wycena materialna najbardziej zaskoczyła śledczych. Policja, próbując rozwikłać zagadkę ukrytego skarbu, trafiła na intrygujący trop – część biżuterii posiada grawerunki z początków XX wieku oraz tajemnicze symbole wolnomularskie, które stawiają przed mundurowymi więcej pytań niż odpowiedzi.

Pod koniec maja w okolicach Johannesbergu w Bawarii rodzina z trójką dzieci wybrała się na spacer do lasu. Dzieci w wieku od siedmiu do dziesięciu lat zaczęły kopać w ziemi i natrafiły na starą plastikową torbę. Jak się później okazało, to właśnie w niej ukryty był słoik z zakrętką, przypominający naczynia używane dawniej do przetworów.

Wewnątrz znajdowało się około 60 złotych pierścionków, a także inne ozdoby, takie jak bransoletki i naszyjniki. Całość biżuterii wykonana była głównie z 14-karatowego złota. Ekspertka oszacowała wartość materialną znaleziska na 10 000 do 20 000 euro.

Poszukiwania właścicieli i pierwsze tropy

Policja natychmiast rozpoczęła śledztwo, próbując ustalić, do kogo mogła należeć zakopana biżuteria. Funkcjonariusze podjęli próbę kontaktu z dawnymi właścicielami firmy, której nazwa widnieje na plastikowej torbie. Firma ta już nie istnieje. Sprawdzali też tropy wśród lokalnych jubilerów, a także skierowali zapytania do szpitali i zarządców cmentarzy. Skontaktowali się również z lokalnymi lożami wolnomularskimi, ponieważ wiele ozdób nosi charakterystyczne symbole tego stowarzyszenia.

To właśnie symbole wolnomularskie są jednym z najbardziej zagadkowych elementów tego znaleziska. Jeden z pierścionków zdobi znak cyrkla i kątomierza, inne przedmioty również mają powiązania z lożą wolnomularską.

Pierścień z pieczęcią do laku (foto: polizei.bayern.de)

Wśród kosztowności znajduje się także kilka obrączek ślubnych z wygrawerowanymi datami. Najstarsza pochodzi z 1921 roku, a najmłodsza z 1955. Zdaniem śledczych, słoik prawdopodobnie został zakopany w lesie w latach 80. lub 90. XX wieku.

Około 60 złotych pierścionków zakopanych w słoiku w lesie – czegoś takiego nie widujemy codziennie – przyznał rzecznik policji Philipp Hümmer.

Hipotezy i możliwe scenariusze

Pochodzenie biżuterii pozostaje tajemnicą. Policja nie wyklucza, że może ona pochodzić z kradzieży lub włamania, choć jak dotąd nie znaleziono zgłoszeń, które pasowałyby do charakteru znaleziska. Rozważana jest również możliwość, że biżuteria została ukryta przez członka loży wolnomularskiej w czasach, gdy stowarzyszenie było zakazane, jednak pojawienie się ozdób z lat 50. XX wieku osłabia tę teorię.

Równolegle badana jest hipoteza, że kosztowności mogły pochodzić z grobów lub zostały sprzedane przez rodzinę, a następnie trafiły w ręce kogoś, kto zdecydował się je ukryć. Prowadzimy śledztwo we wszystkich kierunkach – podkreśla Hümmer.

Mimo szeroko zakrojonego śledztwa, po ponad miesiącu od odkrycia, nie udało się ustalić, kto jest prawowitym właścicielem złotych ozdób. Tajemnica słoika pełnego złota, zakopanego przed laty w leśnej ziemi, wciąż czeka na wyjaśnienie.