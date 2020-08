Jeżeli Aleksiej Nawalny przeżyje "atak trucizną", to "przez miesiące nie będzie mógł działać jako polityk" - powiedział niemieckiemu tabloidowi "Bild" Jaka Bizij, założyciel fundacji Cinema for Peace. Właśnie fundacja Bizija wysłała po Nawalnego do położonego na Syberii Omska samolot medyczny wyposażony w aparaturę do przewozu chorych. W sobotę Nawalny został przewieziony samolotem medycznym do berlińskiego szpitala Charite.

