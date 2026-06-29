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Pięć osób nie żyje po strzelaninie w północnoniemieckim mieście Stade pod Hamburgiem. Zatrzymano dwie osoby, w tym mężczyznę podejrzanego o oddanie strzałów.

Służby na miejscu strzelaniny w niemieckim Stade, fot. FABIAN HOFIG

Służby na miejscu strzelaniny w niemieckim Stade, fot. FABIAN HOFIG / AFP/East News

Pięć osób zginęło w poniedziałek w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem, na północy Niemiec - poinformowała policja.

Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w ośrodku w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tys. mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Focus. de informuje, że do zdarzenia doszło w ośrodku dla matek z dziećmi.

Domniemany napastnik został zatrzymany, motyw zdarzenia jest ustalany. Zatrzymano także drugą osobę.

Świadkowie widzieli mężczyznę i kobietę próbujących uciekać samochodem, ale pojazd został ostrzelany przez policję - informują niemieckie media.

Rzecznik policji poinformował, że wszystkie osoby, które zginęły, są dorosłe. Nie ma informacji o liczbie rannych. Policja nie wyklucza, że ofiar może być więcej.

Według „Bilda” policja i służby ratunkowe przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję w Stade. Nad miastem krążyły helikoptery.

Niektóre doniesienia mówiły o wielu podejrzanych, jednak policja tego nie potwierdziła.