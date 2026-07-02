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Pożar wybuchł w czwartek nad ranem w szpitalu w niemieckim Ludwigslust niedaleko Schwerina (Meklemburgia-Pomorze Przednie). Co najmniej dwie osoby nie żyją, a 34 zostały ranne. Pracownicy i pacjenci zostali ewakuowani z budynku.

Ofiary śmiertelne pożaru kliniki w Ludwigslust to pacjenci - informuje niemiecki „Bild”. W chwili wybuchu ognia w budynku miało przebywać 82 pacjentów.

Pożar wybuchł na poddaszu budynku radiologii, a dym szybko rozprzestrzenił się w budynku kliniki - pisze „Nordkurier”.

Pożar zgłoszono w czwartek o 4:28 rano. Zaalarmowane zostały straże pożarne z całej okolicy.

Pacjenci kliniki zostali pospiesznie ewakuowani na łóżkach i wózkach inwalidzkich. W ubraniach szpitalnych znaleźli się na chodniku lub na trawniku przed płonącym szpitalem - relacjonuje „Bild”.

Pożar szpitala w niemieckim Ludwigslust, fot. Ralf Drefin/SWM DV Studio/DPA / PAP

Na miejscu pracuje wiele służb ratowniczych i straży pożarnej.

Klinika w Ludwigslust w Meklemburgii-Pomorzu Przednim dysponuje 160 łóżkami. Służy jako klinika ostrych przypadków podstawowej opieki medycznej w regionie i jest częścią kompleksu klinicznego LUP Helene von Bülow.