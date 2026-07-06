Kryzys kadrowy w niemieckiej armii. Minister obrony rozważa radykalne kroki

RMF24

Niemiecka 45. brygada pancerna, stacjonująca na Litwie, boryka się z poważnymi problemami kadrowymi. Brak ochotników i specjalistów może zmusić Bundeswehrę do przymusowego obsadzenia nawet 20 procent etatów. Sytuację dodatkowo komplikuje obniżenie dodatków zagranicznych dla żołnierzy. Sytuacja ta staje się problemem dla ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa - ocenił dziennik „Sueddeutsche Zeitung”.

Stacjonująca od kwietnia 2025 roku na Litwie 45. brygada pancerna Bundeswehry miała być symbolem nowego zaangażowania Niemiec w bezpieczeństwo Europy. Jednak już teraz jednostka zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi. Minister obrony Boris Pistorius przyznał, że brakuje zarówno szeregowych żołnierzy, jak i wyspecjalizowanego personelu. W rozmowie z niemieckimi mediami nie wykluczył przymusowego powołania do służby nawet do 20 procent żołnierzy.

Problemy z rekrutacją i specjalistami

Największe trudności dotyczą pozyskania specjalistów z zakresu techniki, logistyki oraz obrony przed bronią masowego rażenia. Niektóre jednostki Bundeswehry niechętnie delegują swoich ekspertów na Litwę, co dodatkowo pogłębia kryzys kadrowy. Resort obrony przyznaje, że w tych obszarach sytuacja jest szczególnie trudna.

Kolejnym problemem są kwestie finansowe. Niedawna decyzja niemieckiego MSZ o obniżeniu dodatków zagranicznych dla regionu bałtyckiego sprawiła, że żołnierze od lipca otrzymują niższe wynagrodzenie niż pierwotnie zakładano. To zniechęca potencjalnych kandydatów do służby na Litwie i pogłębia trudności z obsadzeniem wszystkich etatów.

Stała obecność i ćwiczenia bojowe

Rozlokowanie 45. brygady pancernej na Litwie jest odpowiedzią Berlina na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Docelowo jednostka ma liczyć do 5 tysięcy żołnierzy i osiągnąć pełną gotowość operacyjną w 2027 roku. Dowódca brygady, generał Christoph Huber, zapewnia, że jednostka ma najwyższy priorytet przy dostawach nowego sprzętu. W czerwcu brygada po raz pierwszy przeprowadziła ćwiczenia bojowe na terytorium Litwy.

Problemy kadrowe i finansowe stawiają pod znakiem zapytania tempo rozbudowy niemieckiej brygady na Litwie. Resort obrony nie wyklucza dalszych przymusowych powołań, jeśli sytuacja się nie poprawi. Tymczasem obecność Bundeswehry w regionie pozostaje kluczowym elementem strategii NATO wobec zagrożeń ze wschodu.