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„Jeśli Ukraina przestanie się bronić, do Europy może wrócić sowiecki imperializm. Ja osobiście nie tęsknię za tamtymi latami, nie tęsknię za rosyjskimi czołgami, które stłumiły powstania w Pradze i Budapeszcie” - oświadczyła premier Włoch Giorgia Meloni w Rzymie. Dodała, że uważa za bardzo ryzykowne porozumienie USA z Rosją w sprawie eksportu rosyjskiego oleju napędowego. „Wzrost cen paliw wynika przede wszystkim z wojny w Iranie, a nie z konfliktu w Ukrainie (...). Nikt nie przekona mnie, że kapitulację tych, którzy bronią własnej wolności, można nazwać pokojem” - zaznaczyła.

Włoska premier ostro o porozumieniu Trumpa z Putinem: Kapitulacja to nie pokój

Premier Włoch Giorgia Meloni, do niedawna świetnie dogadująca się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, odniosła się dziś do porozumienia paliwowego Trumpa z Władimirem Putinem, na podstawie którego Rosja ma dostarczyć setki tysięcy ton oleju napędowego na globalny rynek, w tym amerykański.

Porozumienie w sprawie rosyjskiego oleju napędowego to decyzja, którą uważam za bardzo ryzykowną. Wzrost cen paliw wynika przede wszystkim z wojny w Iranie, a nie z konfliktu na Ukrainie. Zatem rezultat tej decyzji jest wątpliwy, podczas gdy ryzyko jest jasne: legitymizacja Moskwy w momencie, gdy jej bomby wciąż spadają na ukraińskie miasta, nowe dochody na finansowanie wojny oraz ukryte osłabienie dźwigni sankcyjnej. To elementy, których nie możemy ignorować i które przeczą temu, co państwa zachodnie, w tym Stany Zjednoczone, robiły do tej pory, aby zmusić Putina, by zasiadł przy stole negocjacyjnym - powiedziała Meloni podczas wystąpienia w Senacie w Rzymie.

„Nigdy Rosja tak demonstracyjnie nie okazała braku szacunku wobec Ameryki” 28 lutego ubiegłego roku prezydent USA Donald Trump powiedział preyzdentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w Białym Domu, że ten „nie ma kart” w kwestii dyskusji warunków porozumienia z Rosją i amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Dziś natomiast…

Twarde zapewnienie o wsparciu Zełenskiego

Nikt nie przekona mnie, że kapitulację tych, którzy bronią własnej wolności, można nazwać pokojem. Tylko sprawiedliwy pokój może być trwały i zapewnić bezpieczeństwo Europie i naszym interesom. Zatem stanowisko rządu się nie zmienia. Wsparcie dla Kijowa ze szczególnym uwzględnieniem ludności cywilnej, presja na Moskwę oraz jedność euroatlantycka pozostają filarami naszych działań - zadeklarowała Giorgia Meloni.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Rzymie w kwietniu tego roku, fot. Roberto Monaldo, LaPresse / AFP/East News

Stwierdziła, że „wsparcie dla Ukrainy nie jest alternatywą dla pokoju, lecz tym, co go umożliwia”.

Jeśli agresor może liczyć na kapitulację przeciwnika, to jaką ma potrzebę, by negocjować? Kapitulacja to nie pokój, to podbój. Jeśli Ukraina jutro przestanie się bronić, tak jak wielu sobie życzy i proponuje, rozmawialibyśmy o powrocie imperializmu w stylu sowieckim, którego Europa doświadczała przez pół wieku - ostrzegła Meloni.

Ja osobiście nie tęsknię za tamtymi latami, nie tęsknię za rosyjskimi czołgami, które stłumiły powstania w Pradze i Budapeszcie, nie tęsknię za Murem Berlińskim - dodała szefowa włoskiego rządu.