„Nie ma śladu po marynarzach”. Koniec poszukiwań na Morzu Czarnym

Nie ma żadnych śladów po marynarzach - powiedział dziennikarzom Rumen Nikołow, szef Morskiego Centrum Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa. Dodał, że akcja nie zostanie już wznowiona.
We wtorek drony uderzyły w dwa statki handlowe na Morzu Czarnym, około 80 mil morskich na wschód od bułgarskiej miejscowości Bjała. Władze Bułgarii nie poinformowały, kto może ponosić odpowiedzialność za ten atak.
Zełenski mówi wprost - to rosyjskie drony
We wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył o incydent Rosję. Jak sprecyzował, jednostki handlowe zostały trafione przez drony morskie i powietrzne.
Zatopiony statek to Alfa Watan, pływający pod banderą Togo. Władze w Sofii informowały po ataku, że cała jego załoga uznawana jest za zaginioną.
Na drugiej jednostce - Alba, pływającej pod banderą Palau - wybuchł pożar. Bułgarski prom pasażerski zdołał uratować wszystkich 18 członków załogi tego statku.
Kolejny taki incydent na Morzu Czarnym
Na Morzu Czarnym trwają od kilku miesięcy intensywne rosyjskie i ukraińskie ataki na statki handlowe, porty i obiekty energetyczne.
W poniedziałek rumuńskie władze poinformowały o śmierci dwóch osób na statku transportującym kukurydzę z Ukrainy i znajdującym się na wodach międzynarodowych. Jednostka została trafiona przez drona.