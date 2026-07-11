„Nazwiska zbrodniarzy dobrze znane”. Przywódca Iranu zapowiada zemstę

RMF24

„Nasz naród żąda zemsty” - ogłosił najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Modżtaba Chamenei. Zapowiedział on zemstę za zabicie swojego ojca i poprzednika, Alego Chameneiego.

Chamenei: Nasz naród żąda zemsty

„Nasz naród żąda zemsty i bez wątpienia musi ona nastąpić” - przekazał Modżtaba Chamenei w pisemnym oświadczeniu cytowanym przez państwowe media.

„Zobowiązujemy się do pomszczenia czystej krwi zamordowanego przywódcy i wszystkich męczenników dwóch wojen, którzy polegli z rąk zbrodniarzy i okrytych hańbą zabójców” - podkreślił nowy lider.

Dodał, że „nazwiska tych zbrodniarzy są dobrze znane” i „zabiorą oni do grobu marzenia o spokojnej śmierci na starość we własnym łóżku”.

Śmierć Alego Chameneigo

86-letni Ali Chamenei zginął 28 lutego, pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Rządził Iranem przez blisko 37 lat. Jako najwyższy przywódca sprawował nadzór nad cywilnymi władzami państwa, będąc równocześnie najwyższym autorytetem religijnym Islamskiej Republiki Iranu.

Po śmierci Chameneiego na urząd najwyższego przywódcy wybrano jego syna, Modżtabę. Nowy lider został ranny w nalocie i od czasu wyboru nie pokazał się publicznie, również na pogrzebie ojca. Sobotnie oświadczenie jest jego pierwszym wystąpieniem odnoszącym się do tego wydarzenia.

Ciało Alego Chameneiego pochowano w nocy z czwartku na piątek w jego rodzinnym Meszhedzie na północnym wschodzie Iranu. Masowe uroczystości żałobne trwały od 4 lipca. Część uczestników ceremonii wykrzykiwała antyamerykańskie i antyizraelskie hasła, żądając zemsty za śmierć przywódcy, w tym wznosząc groźby wobec prezydenta USA Donalda Trumpa - relacjonowały media.

USA kontra Iran

Relacje między USA a Iranem w ostatnim tygodniu ponownie się zaostrzyły, doszło do nowych ataków obu stron. Waszyngton i Teheran oskarżają się wzajemnie o łamanie wstępnego porozumienia, które miało doprowadzić do trwałego zakończenia wojny. Trump ogłosił, że rozejm się skończył.

W reakcji na doniesienia o irańskich planach zamachu na swoje życie Trump zagroził „całkowitym zdziesiątkowaniem i zniszczeniem wszystkich obszarów Iranu” poprzez trwające przez rok ataki.