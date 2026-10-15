Napięcia na linii Ottawa-Waszyngton. Kanada rezygnuje z zakupów w USA

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Rząd Kanady niespodziewanie wstrzymał zakup 16 amerykańskich helikopterów Black Hawk, tuż przed rozpoczęciem kluczowych negocjacji handlowych z USA. Decyzja ta to efekt narastających napięć politycznych i gospodarczych pomiędzy Ottawą a Waszyngtonem.

Kanadyjski rząd podjął decyzję o wstrzymaniu zakupu 16 nowoczesnych śmigłowców UH-60M Black Hawk produkowanych przez amerykańską firmę Sikorsky, należącą do Lockheed Martin. Maszyny miały trafić do oddziałów specjalnych i zastąpić wysłużone już helikoptery CH-146 Griffon. Jak podają publiczni nadawcy CBC i Radio-Canada, decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem rozmów z przedstawicielami administracji USA.

Napięcia w relacjach Kanady z USA

Wstrzymanie zamówienia to nie tylko kwestia sprzętu wojskowego. To wyraźny sygnał, że relacje Kanady i Stanów Zjednoczonych przechodzą trudny okres. Według informacji CBC, formalności po stronie amerykańskiej były już zakończone i zamówienie miało trafić do Kongresu. Jednak Ottawa zdecydowała się zatrzymać proces jeszcze przed spotkaniem negocjatorów z obu krajów.

Powody? Nie tylko cena, ale także chęć dywersyfikacji dostawców sprzętu wojskowego i odejście od uzależnienia od amerykańskiego rynku. W tle są także szersze spory handlowe i polityczne, które od miesięcy komplikują relacje pomiędzy sąsiadami.

Kanada szuka nowych partnerów

Jak podaje Radio-Canada, podobny los spotkał także inne amerykańskie kontrakty. Rząd wstrzymał decyzje dotyczące zakupu usług chmurowych dla resortu obrony od Google oraz pojazdów wojskowych od Raytheon. Sekretarz stanu Stephen Fuhr w rozmowie z Radio-Canada podkreślił, że Kanadyjczycy mają coraz większy problem z akceptacją przyznawania wojskowych zamówień firmom z USA. Wojna celna tylko wzmocniła dążenia Ottawy do szukania partnerów w Europie i Azji.

Mniej dolarów dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego

Premier Mark Carney już w ubiegłym roku zapowiadał, że Kanada chce ograniczyć swoje uzależnienie od amerykańskiej broni. Jak wyliczał, z każdego dolara wydanego na uzbrojenie, aż 70 centów trafiało dotychczas do USA. Teraz Ottawa chce ten trend odwrócić.