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920 ofiar śmiertelnych i ponad 50 tys. zaginionych – taki jest najnowszy bilans ofiar dwóch silnych trzęsień ziemi, które nawiedziły Wenezuelę. „Będziemy ratować osoby, które utknęły pod gruzami. (...). Pracujemy nad tym bez wytchnienia” – przekazała p.o. prezydenta Delcy Rodriguez, która objęła władzę po styczniowym aresztowaniu poprzednika przez USA.

Dwa wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 – jedne z najsilniejszych w historii Ameryki Łacińskiej – w środę zniszczyły setki budynków w Caracas i okolicach. Najbardziej ucierpiało nadmorskie miasto La Guaira, gdzie runęło co najmniej 100 budynków, w tym wysokie apartamentowce.

Według oficjalnych danych, liczba ofiar śmiertelnych wynosi już 920. Rząd szacuje, że pod gruzami wciąż uwięzione są setki ludzi, a lista zaginionych przekroczyła 50 tysięcy nazwisk. Amerykańska agencja geologiczna ostrzega, że liczba ofiar może przekroczyć 10 tysięcy.

Poprzednie szacunki mówiły o 589 ofiarach śmiertelnych i 2980 osobach rannych.

Mieszkańcy ratują się sami

Wielu mieszkańców, pozbawionych wsparcia służb ratunkowych, samodzielnie przeszukuje gruzy w poszukiwaniu bliskich. On jest pod płytami, a nie ma żadnych maszyn, żeby go wydostać – mówiła Yamileth Jimenez, której 19-letni syn został uwięziony w zawalonym siedmiopiętrowym bloku.

Na ulicach Caracas i La Guairy pojawiły się spontaniczne konwoje z pomocą. Mieszkańcy innych miast przywożą żywność i podstawowe środki pierwszej potrzeby. Straciliśmy wszystko – mówi Pedro Perez, właściciel warsztatu tapicerskiego, który wraz z rodziną spędził noc na ulicy.

Świat rusza z pomocą

Do Wenezueli docierają już pierwsze zagraniczne ekipy ratunkowe. Meksyk wysłał 250 ratowników, Hiszpania – niemal 100, a Kolumbia – 63 osoby. Swoją pomoc zaoferowały także Szwajcaria, Niemcy i Dominikana. Stany Zjednoczone przeznaczyły 150 milionów dolarów na wsparcie, a także wysłały własne zespoły ratownicze i sprzęt do odbudowy lotniska w Caracas.

Co ciekawe, pomoc nadeszła także z krajów, które przez lata były w konflikcie z Wenezuelą. Dziękujemy za wsparcie – powiedziała tymczasowa prezydent Delcy Rodriguez, która objęła władzę po styczniowym aresztowaniu poprzednika przez USA.

Trzęsienie ziemi dotknęło państwo już wcześniej osłabione przez dekady kryzysu gospodarczego i politycznego. Miliony Wenezuelczyków opuściły kraj, a infrastruktura jest w fatalnym stanie. Według ONZ, katastrofa może dotknąć nawet 7 milionów ludzi.