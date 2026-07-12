Nagła śmierć senatora Lindseya Grahama. Był kluczową postacią Partii Republikańskiej

RMF24

Nie żyje amerykański senator Lindsey Graham. Jak poinformowało jego biuro, polityk Partii Republikańskiej zmarł w sobotę po krótkiej i nagłej chorobie. Trzy dni temu skończył 71 lat.

„Zmarł po krótkiej i nagłej chorobie”

Senator USA Lindsey Graham, kluczowy sojusznik Donalda Trumpa, zmarł nagle z powodu choroby - poinformowało w niedzielę rano jego biuro. Właśnie skończył 71 lat.

Śmierć Grahama wywołała szok w Waszyngtonie i Partii Republikańskiej. Polityk zasiadał w Senacie od 2003 roku, reprezentując Karolinę Południową.

„Wieczorem w sobotę, 11 lipca, senator USA Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie” – poinformowało jego biuro w oświadczeniu. „Rodzina senatora Grahama prosi o zachowanie prywatności w tym niezwykle trudnym okresie” – napisało jego biuro.

„Tak smutno”

Informację o śmierci senatora Lindseya Grahama zamieścił też na swojej platformie społecznościowej prezydent USA Donald Trump.

„Senator Lindsey Graham, jeden z najlepszych ludzi i senatorów, jakich kiedykolwiek znałem, nie żyje! Zawsze pracował i był prawdziwym amerykańskim patriotą. Będzie nam go bardzo brakować. SZCZEGÓŁY I USTALENIA WKRÓTCE. Tak smutno! - napisał prezydent USA.



Od ostrego krytyka Trumpa, do jednego z największych jego zwolenników

Lindsey Graham kandydował na prezydenta w 2016 roku i był ostrym krytykiem Trumpa, ale później został jednym z jego najwierniejszych zwolenników w Kapitolu.

Graham - emerytowany pułkownik rezerwy sił powietrznych, który specjalizował się w prawie wojskowym - był znany jako „jastrząb”, który popierał wojnę w Iraku i od dawna nawoływał do działań militarnych w Iranie. Był jednym z najbardziej zagorzałych obrońców Trumpa w obecnym konflikcie.

Graham opowiadał się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji

Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy, opowiadał się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji.

Jeszcze w piątek Graham razem z grupą amerykańskich senatorów z obu partii informował zawarciu porozumienia z administracją prezydenta Donalda Trumpa w sprawie ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji. Dotychczasowe wysiłki senatorów były blokowane przez prezydenta.

„Podczas gdy Rosja nasila rzeź ludności cywilnej, konieczne jest, aby władza ustawodawcza i wykonawcza współpracowały ze sobą, aby stworzyć narzędzia do egzekwowania wysokiej ceny od tych, którzy kupują rosyjską ropę i gaz ziemny, napędzając machinę wojenną Putina” - napisano we wspólnym oświadczeniu Grahama i drugiego republikańskiego senatora Rogera Wickera oraz senatorów Partii Demokratycznej Richarda Blumenthala i Jeanne Shaheen.

Politycy nie zdradzili szczegółów nowego projektu. Graham i Blumenthal to autorzy zgłoszonego jeszcze w kwietniu 2025 roku projektu, który zakładał m.in. możliwość nałożenia nowych sankcji na sektor energetyczny, wydobywczy i finansowy Rosji, a także ceł w wysokości do 500 proc. na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową. Projekt do tej pory nie został poddany pod głosowanie ze względu na sprzeciw Białego Domu.

W piątek Graham był w Kijowie

Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek z Lindseyem Grahamem PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT

Również w piątek Graham składał kolejną wizytę w Kijowie. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca przekazał, że rozmawiał z senatorem m.in. o kolejnych sankcjach na Rosję i pomocy zbrojeniowej dla Kijowa. Graham mówił podczas tej wizyty, że Chiny mogą odegrać decydującą rolę w wywieraniu presji na Rosję, aby skłonić ją do rozmów pokojowych z Ukrainą. Amerykański senator stwierdził też, że wzmocnienie zdolności wojskowych Ukrainy i dostosowanie sankcji do dyplomatycznych działań może zmusić Moskwę do rozmów.

Droga do zakończenia tej wojny, droga do pokoju, prowadzi przez Pekin bardziej niż przez Waszyngton, Kijów czy Moskwę – mówił w piątek Graham. Chiny mają nadmierny wpływ. Chciałbym, aby wykorzystały swój wpływ dla dobra świata - dodał.

Była to kolejna wizyta senatora od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Graham niedawno pełnił funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetowej. Był także członkiem Senackiej Komisji ds. Przydziałów, Senackiej Komisji Sądownictwa oraz Senackiej Komisji ds. Środowiska i Prac Publicznych.

Graham nie był żonaty. Mieszkał w Senece w Karolinie Południowej.