Zełenski reaguje na śmierć amerykańskiego senatora. W piątek się spotkali

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W czasie pełnoskalowej rosyjskiej inwazji dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę i był z naszym narodem wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowaliśmy - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, wyrażając żal po nagłej śmierci amerykańskiego senatora Lindseya Grahama. Obaj politycy spotkali się w ostatni piątek.

Wołodymyr Zełenski i Lindsey Graham spotkali się w piątek 10 lipca w Kijowie, fot. PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Wołodymyr Zełenski i Lindsey Graham spotkali się w piątek 10 lipca w Kijowie, fot. PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

„Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci senatora USA Lindseya Grahama. Lindsey był prawdziwym obrońcą wolności i wartości, które czynią nasz świat bezpieczniejszym. W czasie pełnoskalowej rosyjskiej inwazji dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę i był z naszym narodem wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowaliśmy. Pozostawaliśmy w stałym kontakcie, którego będzie mi bardzo brakować. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia spotkaliśmy się dwukrotnie” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent zaznaczył, że w ostatnich tygodniach Graham pracował nad „ważnymi inicjatywami, które mogły przybliżyć pokój, w szczególności nad zaostrzeniem sankcji wobec Rosji”. Dodał, że „Ameryka i świat straciły zdecydowanego przywódcę”.

„Składamy wyrazy współczucia rodzinie Lindseya, jego bliskim oraz wszystkim, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować” – przekazał Zełenski.

Graham był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Jego biuro poinformowało, że zmarł w sobotę po krótkiej i nagłej chorobie. Miał 71 lat. Jeszcze w piątek składał kolejną wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z Zełenskim.