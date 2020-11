Prezydent USA Donald Trump, na dwa dni przed Świętem Dziękczynienia, zgodnie z tradycją ułaskawił dwa indyki. Corn i Cob nie trafią na świąteczny stół, resztę życia spędzą na uczelnianym kampusie w Iowa.

Donald i Melania Trump w towarzystwie indyka Corna / KEVIN DIETSCH / POOL / PAP/EPA

Indyk Corn - jak informuje Biały Dom - waży ok. 19 kg, lubi oglądać akademicką ligę futbolu amerykańskiego i - zgodnie z angielskim imieniem - jeść kukurydzę. Cob ma podobną wagę, ale preferuje soję.

Jak co roku, na ceremonię w Ogrodzie Różanym Białego Domu indyki oczekiwały w ekskluzywnym waszyngtońskim hotelu Willard, gdzie do swojej dyspozycji miały osobny apartament. Gdy ptaki przybyły w piątek stąpając po czerwonym dywanie do hotelu, towarzyszył im tłum robiących zdjęcia gapiów.

Po otrzymaniu we wtorek prezydenckiego aktu łaski indyki resztę ptasiego żywota spędzą na kampusie Uniwersytetu Stanowego Iowa w Ames. Ich poprzednicy z 2019 roku - Butter i Bread - wiodą życie na Uniwersytecie Stanowym Wirginii w Ettrick.

Z uwagi na pandemię w tym roku Święto Dziękczynienia, tradycyjnie dzień rodzinnych spotkań, obchodzone będzie w USA przy specjalnych ograniczeniach epidemicznych. Część Amerykanów całkowicie zrezygnowało ze spotkań z najbliższymi w ten dzień.

Święto Dziękczynienia jest obok Bożego Narodzenia najważniejszym świętem w USA i ma charakter świecko-religijny. Amerykanie tradycyjnie spotykają się wówczas z rodziną i przyjaciółmi na uroczystych obiadach, na których główną potrawą jest pieczony indyk z nadzieniem, słodkimi kartoflami i żurawiną.

Ponieważ święto jest dniem wolnym od pracy i zawsze obchodzone jest w czwarty czwartek listopada, Amerykanie już w środę masowo wyjeżdżają na długi weekend do mieszkających daleko rodzin.

Geneza Święta Dziękczynienia (ang. Thanksgiving) sięga początków XVII w., gdy do Ameryki przybyli pierwsi osadnicy z Europy, zwani pielgrzymami, którzy założyli kolonię Plymouth w dzisiejszym stanie Massachusetts. W 1621 r. na jesieni urządzili oni trzydniową uroczystość z okazji udanych żniw, połączoną ze spożywaniem - w towarzystwie miejscowych Indian - indyków, co było formą dziękczynienia za boskie dary. Podobne ceremonie i biesiady odbyły się w tym okresie w innych pionierskich osadach na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej.