Jego zdaniem nikt tych mediów już nie słucha. "To tylko szaleni lewicowcy, którzy mówią do siebie marnując 1 mld dolarów rocznie należących do podatników" - dodał.

Trump chce, by Musk szybko dokonał analizy działalności resortu edukacji i wojska

Wykorzystując obecność w Nowym Orleanie na popularnym w USA Super Bowl , Trump wyraził zaskoczenie w wywiadzie udzielonym stacji Fox News, że jest pierwszym prezydentem, który uczestniczy w tej imprezie.

Wspomniał o wysiłkach administracji zmierzających do ograniczenia wydatków federalnych, chwalił Muska i oświadczył, że miliarder wkrótce dokona analiz, aby znaleźć i wyeliminować oszustwa i nadużycia.

Znajdziemy setki miliardów dolarów oszustw i nadużyć - podkreślił Trump.

Dodał, że spodziewa się, że zmiany, które wprowadził od czasu powrotu do Białego Domu trzy tygodnie temu, będą kontynuowane.