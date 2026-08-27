„Mózg zamachów z 11 września” po latach stanie przed sądem

RMF24

Chalid Szejk Mohammed - terrorysta uznawany za mózg zamachów z 11 września 2001 r - stanie przed sądem wojskowym w czerwcu 2028 r. Oprócz niego sądzone będą także 3 inne osoby.

Ustalono, że proces ruszy 5 czerwca 2028 r. Na ławie oskarżonych oprócz Chalida Szejka Mohammeda zasiądą też Walid bin Attash, Ali Abdul ⁠Aziz Ali i ​Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi. Wszyscy oni w różnym stopniu byli zaangażowani w przygotowanie zamachów z 11 września, w których zginęło niemal 3 tysiące osób. Najpoważniejszą rolę miał odegrać Chalid Szejk Mohammed, który odpowie za zorganizowanie spisku.

W zeszłym miesiącu amerykański sąd apelacyjny odmówił Mohammedowi i dwóm jego współoskarżonym możliwości zawarcia ugód, które wymagałyby od nich przyznania się do winy, ale pozwoliłyby im uniknąć kary śmierci.

Mohammed został ujęty w 2003 r. Od 2006 r. przebywa w Guantanamo. Wcześniej miał być przetrzymywany w tajnych więzieniach CIA - m.in. w Polsce. Był jednym z tych więźniów, wobec którego amerykańskie służby stosowały tzw. wzmocnione techniki przesłuchań, w tym wielokrotny waterboarding, który ma wywołać panikę i wrażenie tonięcia.