Moskwa pod ostrzałem dronów. Rosja nie pozostała dłużna

RMF24

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że od poniedziałkowego wieczoru do wtorkowego poranka stolicę Rosji i obwód moskiewski zaatakowało 650 ukraińskich bezzałogowych dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a sześć odniosło obrażenia - podały lokalne władze cytowane przez Reutersa. Jednym z potencjalnych celów mogła być Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej w Kapotnym. W tym samym czasie Rosja przeprowadziła atak na Zaporoże i jeden z mostów na Dnieprze.

Według Sobianina większość dronów została zniszczona przez rosyjską obronę powietrzną, w tym 105 w pobliżu miasta. Drony nadlatywały nad Moskwę i obwód moskiewski z kilku kierunków. Około godz. 3 nad ranem w regionie nadal było słychać eksplozje i pracę rosyjskiej obrony powietrznej.

O ofierze śmiertelnej i poszkodowanych wskutek nalotu poinformował na Telegramie gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow.

W związku z atakiem rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego wstrzymała ruch na lotniskach Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowski.

Jednym z prawdopodobnych celów nocnego ataku była Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej w Kapotnym, należąca do Gazprom Nieft. To jeden z najważniejszych zakładów paliwowych obsługujących stolicę Rosji.

Rafineria odpowiada za około 40 proc. zapotrzebowania Moskwy na benzynę i około połowę zapotrzebowania na olej napędowy. Jest również ważnym dostawcą paliwa dla moskiewskich lotnisk.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że zakład został uszkodzony. Nie wiadomo też, czy doszło do przerwania lub ograniczenia produkcji.

Pożar przy ważnym węźle paliwowym

Po ataku pojawiły się informacje o pożarze w największym magazynie paliw i przepompowni ropy naftowej „Wołodarska” w pobliżu wsi Konstantynowo w obwodzie moskiewskim. Według doniesień ukraińskich mediów miały zapalić się zbiorniki. Informacje o skali zniszczeń nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

Stacja jest istotnym elementem systemu dystrybucji produktów naftowych w regionie. Według dostępnych danych może obsługiwać transport benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego. Jej przepustowość jest liczona w milionach ton produktów rocznie.

Rosyjski atak na Zaporoże. Uszkodzony most, są ranni

W tym samym czasie Rosja przeprowadziła atak na Zaporoże, gdzie uderzyła w jeden z mostów na Dnieprze. Pięć osób zostało rannych, w tym dwaj pracownicy Czerwonego Krzyża, którzy jechali do pracy. W wyniku ataku przeprawa została czasowo zamknięta dla ruchu.