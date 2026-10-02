„Mogą celowo prowokować”. Kraj NATO ostrzega przed Rosją

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Rosja może wykorzystywać cywilne statki do wywiadu i przygotowywania sabotażu wzdłuż norweskiego wybrzeża – ostrzega przed Moskwą norweski kontrwywiad PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) w opublikowanym w piątek komunikacie. „Mogą nawet celowo prowokować i inscenizować zdarzenia, by sprawdzać norweskie procedury” – wskazano w ostrzeżeniu.

Według informacji norweskiego wywiadu rosyjskie służby od lat obserwują norweską i sojuszniczą aktywność wojskową oraz infrastrukturę wzdłuż wybrzeża. Cywilne statki mają im służyć jako przykrywka do rozpoznawania portów, instalacji i innych słabych punktów.

Oslo ostrzega przed sabotażem. „Apelujemy o czujność”

PST ostrzegła, że takie jednostki mogą być wykorzystywane także do przygotowywania sabotażu, a nawet udziału w jego przeprowadzeniu. „Rosjanie mogą też inscenizować zdarzenia na morzu, aby sprawdzać, jak Norwegia reaguje w sytuacjach kryzysowych. Zdobyte w ten sposób informacje mogą później zostać użyte w faktycznych operacjach” – podkreślono.

Aby obejść ograniczenia dla swoich statków, Kreml ma również wykorzystywać jednostki zarejestrowane w innych państwach. Norweski wywiad zaapelował o czujność. Za sygnały ostrzegawcze uznano m.in. nietypowe trasy, nietypowe wyposażenie, dziwną aktywność statków, nieprawidłowości na listach załóg oraz obecność jednostek w pobliżu norweskich lub sojuszniczych ćwiczeń wojskowych.

„Chcemy otrzymywać informacje o wszystkim, co odbiega od normalnego obrazu sytuacji. Wolimy, by skontaktowano się z nami raz za dużo niż raz za mało” – podkreśliła PST.

Norwegia ma – zaraz po Kanadzie – najdłuższą linię brzegową na świecie. Liczy ona ponad 102 tys. km. Wzdłuż norweskiego wybrzeża przebiega główna trasa prowadząca do rosyjskich portów nad Oceanem Arktycznym.