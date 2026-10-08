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Marco Rubio ostrzega Europę. „Eskalacja może przerodzić się w sabotaż”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (16:51)

Impas w wojnie w Ukrainie może doprowadzić do eskalacji, także w postaci kampanii sabotażowych wymierzonych w państwa NATO - ostrzegł w Lizbonie sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zapewnił, że Waszyngton będzie dążył do zakończenia konfliktu drogą negocjacji, choć przyznał, że dotychczasowe rozmowy nie przyniosły postępu.

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Marco Rubio ostrzega Europę. „Eskalacja może przerodzić się w sabotaż”
Marco Rubio (fot. MARK SCHIEFELBEIN) /AFP/East News

Przebywający w Lizbonie, stolicy Portugalii, Marco Rubio ocenił, że wojna w Ukrainie jest „bardzo niebezpieczna”, bo trwający jego zdaniem impas może zakończyć się tylko przez negocjacje lub eskalację z „jednej lub drugiej strony”.

To bardzo niebezpieczne w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo ta eskalacja może przerodzić się w sabotaż w sąsiednich krajach członkowskich NATO. (...) Może się wydarzyć wiele innych rzeczy, które szybko przekształcą wojnę między dwoma krajami w znacznie szerszy i znacznie groźniejszy konflikt regionalny - powiedział. Myślę więc i mam nadzieję, że ryzyko eskalacji jest jednym z czynników, które skłonią obie strony do rozmów i negocjacji rozwiązania tej wojny. Ostatecznie nie wierzymy w istnienie militarnego rozwiązania - dodał.

Szef amerykańskiej dyplomacji zadeklarował, że Stany Zjednoczone będą nadal działały, by doprowadzić do pokojowego rozwiązania, choć przyznał, że dotychczasowe działania okazywały się bezowocne, a wręcz pogarszały sytuację.

Próbowaliśmy. Będziemy próbować dalej, ale nie będziemy też inwestować w bezsensowne procesy, jeśli nie uda nam się osiągnąć postępu. W wielu przypadkach okazało się to przeciwskuteczne - zauważył. Chcielibyśmy jednak, aby ta wojna zakończyła się trwałym i sprawiedliwym porozumieniem negocjacyjnym - podkreślił.

Wizytą w Portugalii sekretarz stanu USA kończy swoją podróż po Europie. Wcześniej odwiedził Grecję i Islandię.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA wojna w Ukrainie Marco Rubio

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