Macron wziął udział w teście pocisku międzykontynentalnego M51

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Prezydent Francji Emmanuel Macron wziął we wtorek udział w próbnym wystrzeleniu pocisku międzykontynentalnego M51 - podał Pałac Elizejski i ministerstwo obrony w Paryżu. Pocisk został wystrzelony z okrętu podwodnego o napędzie nuklearnym przenoszącego pociski balistyczne.

Próba odbyła się u zachodnich wybrzeży Francji. Pałac Elizejski podał, że dotyczyła ona trzeciej wersji pocisku M51 woda-ziemia, nieuzbrojonego w ładunek nuklearny.

Pocisk spadł w północnej części Oceanu Atlantyckiego w odległości wielu setek kilometrów od wybrzeży.

Macron podczas próby był obecny na fregacie marynarki wojennej. O tej podróży szefa państwa nie informowano wcześniej i nie uczestniczyły w niej media.

M51 to francuski, strategiczny, międzykontynentalny pocisk balistyczny klasy SLBM. Jest odpalany z okrętów podwodnych. Stanowi fundament morskiego komponentu francuskich sił odstraszania nuklearnego.