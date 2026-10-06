RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Macron wziął udział w teście pocisku międzykontynentalnego M51

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 października (13:50)

Prezydent Francji Emmanuel Macron wziął we wtorek udział w próbnym wystrzeleniu pocisku międzykontynentalnego M51 - podał Pałac Elizejski i ministerstwo obrony w Paryżu. Pocisk został wystrzelony z okrętu podwodnego o napędzie nuklearnym przenoszącego pociski balistyczne.

Macron wziął udział w teście pocisku międzykontynentalnego M51
Prezydent Francji Emmanuel Macron (Fot. MICHEL EULER/AFP/East News) /East News

Próba odbyła się u zachodnich wybrzeży Francji. Pałac Elizejski podał, że dotyczyła ona trzeciej wersji pocisku M51 woda-ziemia, nieuzbrojonego w ładunek nuklearny. 

Pocisk spadł w północnej części Oceanu Atlantyckiego w odległości wielu setek kilometrów od wybrzeży.  

Macron podczas próby był obecny na fregacie marynarki wojennej. O tej podróży szefa państwa nie informowano wcześniej i nie uczestniczyły w niej media.

M51 to francuski, strategiczny, międzykontynentalny pocisk balistyczny klasy SLBM. Jest odpalany z okrętów podwodnych. Stanowi fundament morskiego komponentu francuskich sił odstraszania nuklearnego. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Emmanuel Macron Francja
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: