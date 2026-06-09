Już tej jesieni miłośnicy pieszych wędrówek zyskają wyjątkową okazję, by odkryć nieznane oblicze Ardenów. We wrześniu ma zostać otwarty Grande Randonnée de Pays - transgraniczny szlak, który poprowadzi przez najpiękniejsze zakątki tego malowniczego regionu na pograniczu Francji i Belgii.

Już tej jesieni miłośnicy pieszych wędrówek zyskają wyjątkową okazję, by odkryć nieznane oblicze Ardenów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

We wrześniu ma zostać otwarty 350-kilometrowy szlak pieszy Grande Randonnée de Pays, łączący najpiękniejsze miejsca francuskich i belgijskich Ardenów.

Trasa prowadzi przez lasy, doliny, wzgórza i historyczne miejscowości.

Co ciekawe, wyjątkowość Grande Randonnée de Pays nie wynika jedynie z walorów krajobrazowych.

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Nowa trasa, zaprojektowana z myślą o doświadczonych piechurach, liczy aż 350 kilometrów i tworzy wielką pętlę prowadzącą przez lasy, doliny, wzgórza oraz historyczne miejscowości Ardenów.

Szlak został podzielony na 15 odcinków o średniej długości 23 kilometrów, co pozwala zarówno na pokonanie całej trasy podczas dłuższej wyprawy, jak i na eksplorowanie wybranych fragmentów podczas krótszych wyjazdów.

Projekt przewiduje także połączenie nowego szlaku z istniejącą siecią długodystansowych tras pieszych w Belgii i Francji, co znacząco zwiększa możliwości planowania indywidualnych wypraw.

Mozaika krajobrazów i śladami celtyckiej bogini

Ardeny od lat przyciągają miłośników przyrody i spektakularnych widoków. Rozległe kompleksy leśne, majestatyczne wychodnie skalne oraz urokliwe miasteczka tworzą niepowtarzalny krajobraz, odmienny od bardziej znanych regionów górskich Europy Zachodniej.

Nowy szlak pozwoli odkryć mniej znane, ale niezwykle atrakcyjne zakątki masywu ardeńskiego, uznawanego za jedno z najbardziej zielonych miejsc na Starym Kontynencie.

Wyjątkowość Grande Randonnée de Pays nie wynika jedynie z walorów krajobrazowych. Inspiracją dla całego przedsięwzięcia stała się bowiem Arduinna - celtycka bogini dzikiej natury i opiekunka lasów ardeńskich, która według legend przemierzała te tereny, dosiadając dzika. Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na wspólne dziedzictwo kulturowe francuskich i belgijskich Ardenów oraz zachęcić turystów do poznawania lokalnej mitologii.

Nowy punkt na mapie europejskich szlaków

Wszystko wskazuje na to, że 350-kilometrowa pętla śladami celtyckiego bóstwa już wkrótce dołączy do grona najbardziej rozpoznawalnych tras pieszych w Europie. Otwarcie szlaku zaplanowano na wrzesień, tuż po zakończeniu sezonu letniego.

To propozycja nie tylko dla wytrawnych piechurów, ale także dla wszystkich, którzy chcą odkryć dziką, nieoczywistą stronę Ardenów.