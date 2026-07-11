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Łódź z turystami wywróciła się u wybrzeży Wietnamu. 15 osób nie żyje

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 lipca (16:28)

Co najmniej 15 turystów – obywateli Indii zginęło w sobotę, gdy łódź motorowa wywróciła się u wybrzeży wyspy Hon May Rut Ngoai w południowym Wietnamie - poinformowała gazeta „VnExpress”. 21 osób przeżyło wypadek, którego prawdopodobna przyczyną były wysokie fale.

Łódź z turystami wywróciła się u wybrzeży Wietnamu. 15 osób nie żyje
Widok z lotu ptaka na wybrzeże wyspy Phu Quoc /Shutterstock
  • Na pokładzie znajdowało się 36 osób.
  • Akcję ratunkową prowadziły znajdujące się w pobliżu statki turystyczne.
  • Dlaczego doszło do wypadku?
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Na pokładzie statku znajdowało się 36 osób, w tym 32 turystów z Indii, trzech członków załogi i jeden przewodnik – informuje Reuters. 

Kilka statków turystycznych, operujących w tym rejonie, szybko ruszyło na ratunek, odnajdując wielu pasażerów uwięzionych w motorówce.

Według władz, cytowanych przez „VnExpress”, łódź płynęła między wyspą Hon May Rut a portem An Thoi. Wywróciła się około 400 metrów od brzegu. 

Wietnamska gazeta poinformowała, że morze było wzburzone, a w okolicy występowały wówczas duże fale. 

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Ambasada Indii w Wietnamie oświadczyła, że ​​uważnie monitoruje badanie incydentu i utworzyła centra reagowania kryzysowego w Ho Chi Minh i Hanoi, aby pomóc poszkodowanym rodzinom. 

Dokładne szczegóły incydentu są weryfikowane, a lokalne władze nadal prowadzą działania poszukiwawczo-ratownicze poinformowała ambasada w oświadczeniu. 

Nguyen Tien Hai, wysoki rangą urzędnik komunistyczny w tym regionie, powiedział, że władze wciąż pracują nad potwierdzeniem dokładnej liczby ofiar i ocalałych.

Hon May Rut Ngoai to dziewicza wyspa w archipelagu An Thoi w Zatoce Tajlandzkiej – przyciąga wielu turystów z całego świata, którzy docierają do niej na łodziach.

Hon May Rut Ngoai znajduje się około 10 km na południe od Phu Quoc, największej wyspy Wietnamu.

Źródło: RMF24
Tagi: Wietnam

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