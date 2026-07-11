Łódź z turystami wywróciła się u wybrzeży Wietnamu. 15 osób nie żyje

Na pokładzie statku znajdowało się 36 osób, w tym 32 turystów z Indii, trzech członków załogi i jeden przewodnik – informuje Reuters.
Kilka statków turystycznych, operujących w tym rejonie, szybko ruszyło na ratunek, odnajdując wielu pasażerów uwięzionych w motorówce.
Według władz, cytowanych przez „VnExpress”, łódź płynęła między wyspą Hon May Rut a portem An Thoi. Wywróciła się około 400 metrów od brzegu.
Wietnamska gazeta poinformowała, że morze było wzburzone, a w okolicy występowały wówczas duże fale.
Ambasada Indii w Wietnamie oświadczyła, że uważnie monitoruje badanie incydentu i utworzyła centra reagowania kryzysowego w Ho Chi Minh i Hanoi, aby pomóc poszkodowanym rodzinom.
„Dokładne szczegóły incydentu są weryfikowane, a lokalne władze nadal prowadzą działania poszukiwawczo-ratownicze” – poinformowała ambasada w oświadczeniu.
Nguyen Tien Hai, wysoki rangą urzędnik komunistyczny w tym regionie, powiedział, że władze wciąż pracują nad potwierdzeniem dokładnej liczby ofiar i ocalałych.
Hon May Rut Ngoai to dziewicza wyspa w archipelagu An Thoi w Zatoce Tajlandzkiej – przyciąga wielu turystów z całego świata, którzy docierają do niej na łodziach.
Hon May Rut Ngoai znajduje się około 10 km na południe od Phu Quoc, największej wyspy Wietnamu.