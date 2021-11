Micheil Saakaszwili jest w stanie krytycznym - poinformowali lekarze ze szpitala więziennego z Tbilisi, w którym przebywa były prezydent Gruzji. Saakaszwili od kilku tygodni prowadzi strajk głodowy.

"Obecny stan zdrowia pacjenta jest uważany za krytyczny" - stwierdziła grupa lekarzy, zajmujących się byłym prezydentem. Podkreślono, że szpital więzienny, w którym przebywa Saakaszwili, nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb medycznych.



Saakaszwili jest w więziennym szpitalu w Tbilisi od 8 listopada. Odmówił poddania się leczeniu, utrzymując, że został tam przewieziony podstępem. Według byłego prezydenta ma to na celu jego "fizyczne zniszczenie na polecenie Putina".



1 października Saakaszwili wrócił do Gruzji, by - jak mówił - zmobilizować swoich zwolenników do udziału w wyborach samorządowych. Tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w więzieniu. Władze zapowiedziały, że nie może on liczyć ani na ułaskawienie, ani na ekstradycję na Ukrainę. Po zatrzymaniu Saakaszwili rozpoczął głodówkę protestacyjną w więzieniu w Rustawi.

Saakaszwili wrócił do Gruzji mimo ciążących na nim prawomocnych wyroków więzienia. Został skazany za nadużycia władzy w czasie pełnienia urzędu prezydenta Gruzji. On sam uważa, że sprawy karne wobec niego, wszczęte po dojściu do władzy oponentów z partii Gruzińskie Marzenie, są motywowane politycznie.