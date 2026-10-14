Legenda muzyki i „marna imigrantka” po 62-latach dostała obywatelstwo

RMF24

Joni Mitchell otrzymała obywatelstwo USA. Kanadyjska legenda muzyki folkowej poinformowała o tym, publikując zdjęcie z amerykańską flagą oraz krótki film z ceremonii. „Gratulacje, Joan! W samą porę, żeby zagłosować!” - skomentował jej przyjaciel.

„Podróż, która rozpoczęła się 62 lata temu” – takim wpisem 82-letnia artystka opatrzyła post, w którym poinformowała fanów o uzyskaniu amerykańskiego obywatelstwa.

Mitchell urodziła się w Kanadzie. Po raz pierwszy wyjechała do Stanów Zjednoczonych w 1965 roku z ówczesnym mężem Chuckiem Mitchellem, przez kilka lat mieszkali w Detroit. Później Mitchell mieszkała krótko w Nowym Jorku, po czym przeniosła się do Południowej Kalifornii, gdzie pozostała do dziś.

Nie jest jasne, dlaczego Mitchell tak długo zwlekała z uzyskaniem obywatelstwa amerykańskiego. Ostateczna decyzja o dopełnieniu formalności w jej przypadku może mieć związek z pewnym przywilejem, które obywatelstwo gwarantuje.

Jako obywatelka USA 82-letnia gwiazda ma prawo głosować. Podczas swoich koncertów w ubiegłych latach Mitchell publicznie krytykowała Donalda Trumpa i ubolewała ze sceny, że jako „marna imigrantka” z Kanady nie ma prawa głosu w amerykańskich wyborach.

Na ten fakt w swoim komentarzu szczególną uwagę zwrócił jej wieloletni przyjaciel i muzyk, Graham Nash. „Gratulacje, Joan! W samą porę, żeby zagłosować!” – napisał w komentarzu.