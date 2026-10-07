Kto dostanie Nobla z chemii? W zeszłym roku noblistów było trzech

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Kto dostał Nagrodę Nobla 2026 z chemii? Decyzja Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk zostanie ogłoszona dziś ok. godz. 11:45.

W poniedziałek, 5 października, przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. We wtorek, 6 października, poznaliśmy noblistę z fizyki. Dziś - 7 października - ok. godz. 11:45 poznamy nazwisko laureata Nagrody Nobla z chemii. Jutro zaś ogłoszony zostanie noblista w dziedzinie literatury. W piątek zostanie przyznana Pokojowa Nagroda Nobla, a w poniedziałek poznamy laureata w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Nagroda Nobla w latach 1901–2025 - w dziedzinie chemii - została przyznana już 117 razy 200 laureatom.

Kto dostał Nobla z chemii w zeszłym roku?

Laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2025 roku zostali Susumu Kitagawa, Richard Robson oraz Omar M. Yaghi. Nagrodę przyznano „za rozwój szkieletów metaloorganicznych”. Chodzi o nową architekturę molekularną materiałów zawierających wolne przestrzenie, przez które mogą przepływać gazy i inne substancje chemiczne.