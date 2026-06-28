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Bośnia i Hercegowina stoi dziś w obliczu najpoważniejszego kryzysu od zakończenia wojny w 1995 roku – alarmuje szef bośniackiej dyplomacji Elmedin Konaković. Podczas Dubrownik Forum w Chorwacji ostrzegł, że kraj znalazł się w epicentrum geopolitycznej rozgrywki, a rosyjskie wpływy destabilizują nie tylko Bośnię, ale i cały region Bałkanów Zachodnich.

„Kryzys geopolityczny, napędzany silnymi wpływami rosyjskimi”

Podczas panelu poświęconego bezpieczeństwu i przyszłości Bałkanów Zachodnich, minister spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny Elmedin Konaković nie pozostawił złudzeń co do skali zagrożenia, z jakim mierzy się jego kraj. Jak podkreślił, obecna sytuacja nie jest już wyłącznie kryzysem na tle etnicznym, lecz przede wszystkim poważnym kryzysem geopolitycznym.

To nie jest już kryzys etniczny, to kryzys geopolityczny, napędzany silnymi wpływami rosyjskimi na wewnętrzne procesy polityczne – przekazał Konaković, cytowany przez portal Klix.

Według ministra to właśnie ingerencje zewnętrzne, a nie tylko wewnętrzne spory, są dziś największym wyzwaniem dla stabilności Bośni i Hercegowiny.

Rosyjskie wpływy i polityka separatystyczna

Konaković zwrócił uwagę, że europejska droga Bośni i Hercegowiny oraz środki z unijnego Planu Rozwoju są blokowane przez politykę separatystyczną, prowadzoną przez lidera największej partii bośniackich Serbów – SNSD – Milorada Dodika.

Minister nie szczędził ostrych słów pod adresem Dodika, który, jak przypomniał, został usunięty przez sąd ze stanowiska prezydenta większościowo serbskiej części kraju. Dodik pełni rolę kluczowego narzędzia rosyjskich wpływów w Bośni i Hercegowinie – podkreślił Konaković. Dodał, że w ciągu ostatnich półtora roku polityk ten odbył aż osiem oficjalnych spotkań z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Dodik nie ukrywa swoich sympatii. Publicznie określa Rosję mianem najważniejszego sojusznika Republiki Serbskiej i – jak zauważył Konaković – to właśnie z powodu tych wpływów nieustannie blokuje reformy, które mogłyby przybliżyć kraj do Unii Europejskiej.

„Sarajewo mierzy się ze zorganizowaną próbą destabilizacji państwa”

Szef bośniackiej dyplomacji apelował do społeczności międzynarodowej o większą czujność i zrozumienie powagi sytuacji. Społeczność międzynarodowa musi wyraźnie dostrzec, że Sarajewo mierzy się ze zorganizowaną próbą destabilizacji państwa oraz całego regionu poprzez politykę separatystyczną, cieszącą się silnym poparciem Moskwy – ostrzegał Konaković.

Jego zdaniem, obecne działania polityczne w Bośni i Hercegowinie to nie tylko lokalny problem, ale element szerszej gry geopolitycznej, w której stawką jest stabilność całych Bałkanów Zachodnich.

Współpraca i napięcia w regionie

Mimo napiętej sytuacji, minister Konaković wskazał również na pozytywne przykłady współpracy regionalnej. Zaznaczył, że relacje między Bośnią i Hercegowiną a Chorwacją mogą być wzorem dla innych krajów regionu. Jednak nie zabrakło też ostrzeżeń – ze strony niektórych grup politycznych w Chorwacji wciąż pojawiają się komunikaty, które podważają porządek konstytucyjny Bośni i Hercegowiny. Chodzi m.in. o propozycje dotyczące zmiany wewnętrznej organizacji kraju, poprzez utworzenie kolejnej części autonomicznej dla mniejszości chorwackiej.

Na zakończenie swojego wystąpienia Elmedin Konaković nie krył troski o przyszłość kraju. BiH musi stale zachowywać czujność, wciąż spać z jednym okiem szeroko otwartym, by chronić swojej suwerenności, integralności terytorialnej i ładu konstytucyjnego – podkreślił.

Złożona struktura Bośni i Hercegowiny

Bośnia i Hercegowina to państwo o niezwykle złożonej strukturze. Tworzą ją trzy podmioty: zamieszkana przez Serbów Republika Serbska, Federacja Bośni i Hercegowiny, w której dominują bośniaccy muzułmanie i Chorwaci, oraz niewielki Dystrykt Brczko. Każda z tych części posiada własnych prezydentów, rządy i parlamenty, a całość spaja słaby system instytucji centralnych z siedzibą w Sarajewie.