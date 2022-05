​Brytyjska królowa Elżbieta II odwiedziła w poniedziałek Chelsea Flower Show - słynną doroczną wystawę kwiatowo-ogrodniczą w Londynie - ale po raz pierwszy nie chodziła po jej terenie, lecz była obwożona luksusowym elektrycznym wózkiem golfowym.

Królowa Elżbieta II / Jane Barlow / PAP/EPA

To pierwszy przypadek od 2013 r., by monarchini brała udział w jakimkolwiek publicznym wydarzeniu, poruszając się przy pomocy wózka. Tym niemniej po prawie siedmiomiesięcznym okresie, gdy królowa z powodu problemów zdrowotnych, zwłaszcza z poruszeniem się, bardzo rzadko pokazywała się publicznie, Chelsea Flower Show jest kolejnym wydarzeniem w ostatnich dni, w którym uczestniczyła osobiście.

W poprzedni weekend oglądała zawody konne Royal Windsor Horse Show, a w zeszłym tygodniu pojawiła się na otwarciu nowej linii szybkiej kolei miejskiej, nazwanej jej imieniem. To daje nadzieję, że będzie mogła w pełni uczestniczyć w rozpoczynających się za półtora tygodnia obchodach swojego Platynowego Jubileuszu, czyli 70-lecia panowania.

Nawiązania do Platynowego Jubileuszu są zresztą obecne w wielu instalacjach kwiatowych podczas tegorocznej edycji Chelsea Flower Show. Elżbieta II, podobnie jak inni członkowie rodziny królewskiej są regularnymi gośćmi na tej wystawie. Jak podała stacja BBC News, monarchini uczestniczyła w niej już ponad 50 razy. W poniedziałek byli obecni też jej najmłodszy syn, książę Edward wraz z żoną, księżniczka Beatrycze z mężem, oraz kuzyni królowej, Ryszard, książę Gloucester, Edward, książę Kentu, Michał, książę Kentu i księżniczka Aleksandra.

Tegoroczna edycja Chelsea Flower Show po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wraca do swojego tradycyjnego terminu w maju. W 2020 r. wystawa została odwołana, a w 2021 r. odbyła się we wrześniu. Dla publiczności wystawa otwarta zostanie we wtorek. Jak się oczekuje, przez pięć dni jej trwania odwiedzi ją ok. 140 tys. osób.