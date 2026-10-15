Korea Północna testuje nowe pociski manewrujące. Pokaz siły u wschodnich wybrzeży

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Materiał z archiwalnymi nagraniami wystrzelenia pocisku przez Koreę Płn. wyświetlany na stacji kolejowej w Seulu, fot. PHILIP FONG/AFP/East News

Materiał z archiwalnymi nagraniami wystrzelenia pocisku przez Koreę Płn. wyświetlany na stacji kolejowej w Seulu, fot. PHILIP FONG/AFP/East News / East News

Według informacji przekazanych przez północnokoreańską agencję KCNA testy miały na celu sprawdzenie aktualnej gotowości bojowej podwodnych systemów uzbrojenia oraz weryfikację zdolności operacyjnych marynarki wojennej. Próby przeprowadzono na wodach u wschodniego wybrzeża kraju, a ich przebieg obserwowali najwyżsi rangą dowódcy wojskowi.

Oficjalne zapewnienia o bezpieczeństwie

KCNA podkreśliła, że testy nie stanowiły zagrożenia dla żadnego z sąsiednich państw. Szczegóły dotyczące wystrzelonych pocisków oraz dokładnego przebiegu testu nie zostały jednak ujawnione. Pjongjang tradycyjnie zachowuje w tej kwestii dużą powściągliwość, ograniczając dostęp do szczegółowych informacji.

Wyścig zbrojeń

Jak przypomina agencja Reuters, Korea Północna od lat intensywnie rozwija nowoczesne okręty podwodne zdolne do przenoszenia pocisków oraz prowadzi prace nad programami rakiet balistycznych i manewrujących. Regularne testy z wykorzystaniem różnych platform mają na celu nie tylko demonstrację siły, ale także podtrzymanie gotowości bojowej i odstraszanie potencjalnych przeciwników.

Testy przeprowadzone przez Pjongjang są bacznie obserwowane przez społeczność międzynarodową.