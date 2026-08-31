Korea Północna odrzuca żądania Waszyngtonu ws. broni nuklearnej

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Korea Północna stanowczo odrzuciła amerykańskie żądania dotyczące denuklearyzacji i zapowiedziała dalsze wzmacnianie swojego arsenału jądrowego. W oficjalnym oświadczeniu Pjongjang oskarżył Stany Zjednoczone o utrzymywanie wrogiej polityki i zagroził, że nie zamierza zmieniać swojego stanowiska wobec Waszyngtonu – informuje Reuters.

W poniedziałek rzecznik północnokoreańskiego MSZ wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że polityka Stanów Zjednoczonych wobec Pjongjangu pozostaje niezmiennie wroga. Władze Korei Północnej zarzucają Waszyngtonowi naruszanie suwerenności kraju, ingerowanie w system polityczny oraz krytykę w kwestiach praw człowieka. Szczególne oburzenie wywołują także planowane wspólne ćwiczenia wojskowe USA, Korei Południowej i Japonii.

Według północnokoreańskiego rzecznika, broń jądrowa jest „absolutną gwarancją obrony suwerenności” i żadne naciski ze strony Stanów Zjednoczonych nie skłonią Pjongjangu do rezygnacji z tego arsenału. Władze Korei Północnej uznają żądania denuklearyzacji za bezpodstawne i nie zamierzają podejmować rozmów w tej sprawie.

Przedstawiciel Korei Płn. podkreślił, że status państwa nuklearnego – zapisany w konstytucji – jest nienaruszalny i nie zostanie osłabiony z powodu stanowiska USA. W ocenie MSZ rozbudowa potencjału jądrowego przez władze w Pjongjangu stanowi „najbardziej odpowiedzialny i prawidłowy wybór” na rzecz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w regionie.

Napięcia mimo ograniczenia ćwiczeń wojskowych

Oświadczenie Pjongjangu pojawiło się tuż po decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o ograniczeniu corocznych ćwiczeń wojskowych Ulchi Freedom Shield, prowadzonych wspólnie z Koreą Południową. Trump argumentował, że manewry są kosztowne i niepotrzebnie prowokują Koreę Północną, podkreślając jednocześnie swoje dobre relacje z Kim Dzong Unem.

Jednak nawet zmniejszenie skali ćwiczeń nie uspokoiło władz w Pjongjangu. Kim Yo Dzong, siostra północnokoreańskiego przywódcy, uznała, że manewry pozostają prowokacyjne i agresywne, niezależnie od ich rozmiaru czy czasu trwania.

Z kolei od 7 do 11 września, Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Japonia planują przeprowadzić kolejne wspólne ćwiczenia wojskowe pod nazwą Freedom Edge. Celem manewrów jest poprawa koordynacji w obliczu zagrożeń nuklearnych i rakietowych ze strony Korei Północnej. Pjongjang już wcześniej wielokrotnie potępiał tego typu działania, uznając je za zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu.