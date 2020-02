Kreml żąda wysokiej frekwencji podczas głosowania nad poprawkami do konstytucji. Ideę zgłosił Władimir Putin, a głosowanie odbędzie się najprawdopodobniej 22 kwietnia, będzie to dzień wolny.

Władimir Putin zgodnie z konstytucją nie może się ubiegać o kolejną kadencję prezydentury / ALEXEI DRUZHININ/SPUTNIK/KREMLIN / POOL / PAP

Władimir Putin, który zgodnie z konstytucją nie może ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta, wniósł do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej, projekt ustawy oparty na ogłoszonych przez niego niedawno propozycjach zmian w konstytucji.

Teraz rosyjskie władze zażądały, by frekwencja w głosowaniu nad poprawkami do konstytucji wyniosła co najmniej 60 procent. Poparcie dla zmian ma wynieść minimum 70 proc. Rosjanie będą mogli głosować w zakładach pracy - jeśli produkcji przerwać nie można - a nawet w domach korzystając ze specjalnej aplikacji na smartfony.



Na głosowanie mają przyciągać koncerty, a nawet poczęstunek organizowany przez lokalne władze.