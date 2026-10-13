Koniec z makijażem, farbowaniem włosów i mini. W tym kraju uczniów czeka rewolucja

RMF24

Prezydent Peru, Keiko Fujimori, ogłosiła w poniedziałek szereg nowych zasad mających przywrócić dyscyplinę w szkołach publicznych. Wśród wprowadzanych wytycznych znalazły się m.in. zakaz noszenia makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów oraz używania telefonów komórkowych podczas lekcji. Decyzje te mają – jak podkreśla prezydent – poprawić atmosferę nauki i zwiększyć szacunek wobec nauczycieli.

Podczas wystąpienia w Chaclacayo, około 30 kilometrów od Limy, Keiko Fujimori zapowiedziała, że porządek musi wrócić również do szkół. Porządek jest nie tylko na ulicach, ale musi też wrócić do naszych szkół – podkreśliła prezydentka. W spotkaniu uczestniczył także minister edukacji, Jose Antonio Chang.

Nowe regulacje przewidują zaostrzenie systemu kar dla uczniów szkół publicznych, włącznie z możliwością wydalenia ze szkoły. Jak zaznaczyła Fujimori, takie działania mają przyczynić się do wzrostu poszanowania nauczycieli.

Nie będziemy zakłócać spokoju zdecydowanej większości uczniów, którzy przychodzą tu, by się uczyć i zdobywać wykształcenie, z powodu garstki rozwydrzonych. Dlatego ponownie wprowadzimy kary w postaci wydalenia ze szkoły. Najbardziej niezdyscyplinowani nie będą siedzieć w klasach – zapowiedziała.

Właściwa długość spódnicy określona przepisami

Prezydent wezwała również uczniów do zgłaszania nauczycielom przypadków prześladowań ze strony rówieśników. Nie pozwolimy na bullying, przemoc ani napaści seksualne – zadeklarowała stanowczo.

Minister edukacji Jose Antonio Chang doprecyzował, że nowe wytyczne obejmą także wygląd zewnętrzny uczniów. Nie będzie dozwolone noszenie makijażu, malowanie paznokci ani nadmiernie długie lub farbowane włosy – powiedział minister. Dodał również, że rząd określi właściwą długość spódnic dla uczennic.

Minister Chang poinformował, że zapowiadane zasady będą obowiązywać we wszystkich szkołach publicznych. Placówki prywatne natomiast będą miały możliwość opracowania własnych reguł dotyczących wyglądu i zachowania uczniów.

Kim jest Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori objęła urząd prezydent Peru w lipcu 2026 roku. Jest córką byłego prezydenta Alberto Fujimoriego, który rządził krajem w latach 1990-2000. Alberto Fujimori zmarł w 2024 roku, a ostatnie lata życia spędził w więzieniu, skazany za masakry cywilów i inne zbrodnie przeciw ludzkości.