Do wymiany ognia doszło na spornym odcinku granicy między Tadżykistanem i Kirgistanem - podaje Radio Azattyk, regionalna redakcja Radia Wolna Europa. Kraje oskarżają się nawzajem o sprowokowanie konfliktu. Według mediów zapoczątkował go spór między mieszkańcami terenów po obu stronach granicy o dostęp do wodociągu.

REKLAMA