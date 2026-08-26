Komar przyleciał w samolocie do Niemiec. Jeden z pracowników lotniska zmarł na malarię

RMF24

Tragiczne wieści z lotniska we Frankfurcie nad Menem. Jeden z pracowników portu lotniczego zmarł po zakażeniu malarią, a pięciu kolejnych znajduje się obecnie w trakcie leczenia. Eksperci podejrzewają, że śmiertelne zagrożenie przyleciało do Niemiec na pokładzie jednego z samolotów.

Na frankfurckim lotnisku doszło do serii zakażeń malarią wśród pracowników. Jak poinformował operator portu, jedna osoba zmarła, a pięć kolejnych jest pod opieką lekarzy.

Według ustaleń Instytutu Roberta Kocha, źródłem zakażenia mógł być komar, który został przypadkowo przetransportowany samolotem z regionu, gdzie malaria występuje endemicznie.

Pierwsze przypadki zachorowań pojawiły się w połowie lipca. Wówczas władze lotniska informowały o czterech zakażonych osobach. W kolejnych tygodniach liczba ta wzrosła do sześciu. Niestety, jeden z pracowników nie przeżył choroby, a pozostali są obecnie leczeni.

Specjaliści podkreślają, że tzw. malaria lotniskowa to niezwykle rzadkie zjawisko. Ostatni taki przypadek w Niemczech odnotowano w 2023 roku, również na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Zazwyczaj w Niemczech rejestruje się od 500 do 600 przypadków malarii rocznie, jednak niemal wszystkie dotyczą osób wracających z tropikalnych lub subtropikalnych regionów świata.

W odpowiedzi na zagrożenie, na terenie portu lotniczego rozstawiono specjalne pułapki na komary. Schwytane owady są obecnie badane w laboratorium, aby potwierdzić, czy to właśnie one były nosicielami groźnego pasożyta.

Malaria jest chorobą przenoszoną przez komary i występuje endemicznie w około 100 krajach na świecie. Objawia się wysoką gorączką, dreszczami i ogólnym osłabieniem, a nieleczona może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci.