Kolejna fala migracji? UE wzmacnia ochronę zewnętrznej granicy

RMF24

Bruksela wzmacnia ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. To w związku z obawami przed kolejną próbą masowego przekroczenia granicy w Ceucie przez migrantów z Maroka. Miałoby do tego dojść jutro w nocy - tak przynajmniej wynika z informacji, jakie pojawiają się w mediach społecznościowych.

Jak informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginion, do hiszpańskiej eksklawy pojechał zespół unijnych ekspertów, by na miejscu ocenić sytuację.

Komisja Europejska jest też w stałym kontakcie z Madrytem i Rabatem. Bruksela podkreśla, że nie chodzi o przygotowania do konkretnej daty, ale o stałą ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Jednocześnie bardzo uważnie monitoruje internet.

KE obawia się apeli zachęcających migrantów do niebezpiecznej próby przekraczania granicy - dlatego praktycznie codziennie rozmawia z platformami. Od 10 sierpnia odbyły się już dwa takie spotkania, a dziś planowane jest kolejne. Według komisji te działania częściowo ograniczyły zasięg apeli o kolejną falę imigracyjną.

MSW: W Ceucie pozostaje ok. 5 tys. migrantów z kryzysu z końca lipca

Hiszpański minister spraw wewnętrznych oszacował, że dwa tygodnie po wtargnięciu z Maroka do Ceuty ponad 70 tys. migrantów, w mieście pozostaje ok. 5 tys. z nich. Niemal 1,9 tys. to małoletni, których tożsamość została ustalona.

Fernando Grande-Marlaska poinformował, że rozpatrzono ponad pół tysiąca wniosków o ochronę międzynarodową – większość z nich – negatywnie. Minister zadeklarował przyspieszenie prac nad ustaleniem tożsamości migrantów i jak najszybszym ich odesłaniem do Maroka po wyjaśnieniu ich statusu. Zapewnił, że osoby przebywające w Hiszpanii nielegalnie będą odsyłane „tak szybko, jak to możliwe”. Podkreślił, że osoby, które nielegalnie przedostały się do Ceuty, nie będą mogły w niej pozostać.

Minister zapewnił, że odnalezione zostaną także osoby, które się ukrywają w Ceucie. Podkreślił, że w przypadku osób, które dopuściły się przestępstw, procedura wydalenia z kraju będzie prowadzona w trybie przyspieszonym. Zaprzeczył również, by istniało ryzyko ataku terrorystycznego w związku z ostatnim kryzysem i zapewnił, że władze monitorują osoby, które przekroczyły granicę, oraz utrzymują stałą współpracę z Marokiem w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu.

Na morzu w Ceucie zainstalowana już została bariera graniczna, a w środę rozpoczęły się prace nad zainstalowaniem podobnej w drugim hiszpańskim autonomicznym mieście w Afryce – Melilli.