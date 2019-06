W Rosji za sterami myśliwców naddźwiękowych mają pojawić się kobiety. To będzie rewolucja. Dotąd pilotami bojowych samolotów byli jedynie mężczyźni.

Na zdjęciu z 2017 roku rosyjski Su-57 podczas lotu testowego / uacrussia.ru / PAP/EPA

Od teraz decydować mają jedynie umiejętności a nie płeć. Dowodzący rosyjskimi wojskami powietrzno- kosmicznymi generał Andriej Judin zapewnia, że armia oceni kandydatki.

Jeżeli dziewczyna jest utalentowana, spełni wymogi, to będzie latać - zapewnia generał.

Od dwóch lat do szkół lotniczych w Rosji przyjmuje się kobiety. W 2017 w roku zarezerwowano dla nich 15 miejsc, ale pewna kobieta, której zabrakło do przyjęcia zaledwie jednego punktu, poskarżyła się szefowi resortu obrony Siergiejowi Szojgu. Napisała, że marzy o tym, by zostać pilotem wojskowym. Minister polecił ją przyjąć. I pierwszy rocznik przyszłych kobiet pilotów liczy 16 osób.

Obecnie w Krasnodarze uczy się wojskowego pilotażu 31 kobiet.