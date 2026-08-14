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Kłęby dymu w pobliżu kurortu. Spłonął statek z atrakcjami dla dzieci

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (07:55)

Ponad 100 osób musiało się ewakuować z pokładu po tym, jak na statku wycieczkowym w pobliżu tureckiego kurortu Fethiye wybuchł pożar. Jednostka nazywana "statkiem zabawek" zapewniała dzieciom różnego rodzaju atrakcje.

Kłęby dymu w pobliżu kurortu. Spłonął statek z atrakcjami dla dzieci
Pożar wybuchł w pobliżu Fethiye (fot. DEMIROREN NEWS AAGENCY/AFP) /East News

Pożar na statku wybuchł w czwartek. Agencja AFP podkreśla, że Fethiye w południowej Turcji to kurort szczególnie popularny wśród turystów z Wielkiej Brytanii. 

Według służb, na które powołuje się AFP, z jednostki ewakuowano na brzeg 115 osób, czyli wszystkich pasażerów i członków załogi. W akcji brała udział straż przybrzeżna. 

Tureckie władze podały, że 11 osób trafiło do szpitala z objawami podtrucia dymem. Stan żadnej z nich nie był poważny. Nie ma informacji, czy były wśród nich dzieci. 

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Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pojawienia się ognia. 

Właściwe organy prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyny pożaru. Potwierdzone informacje będą publikowane wyłącznie na naszych oficjalnych kontach - przekazał w enigmatycznym komunikacie operator statku, który zapewniał różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i był nazywany „statkiem zabawek”. 

 


Źródło: RMF24
Tagi: pożar Turcja
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