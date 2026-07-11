Kijów zaatakowany. Rosjanie najprawdopodobniej uderzyli Iskanderami

Znów niespokojna noc w Kijowie. W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami cztery dzielnice stolicy. Rannych jest co najmniej 10 osób, w tym 11-letni chłopiec.

Władze stolicy wydały ostrzeżenie. „Wróg atakuje stolicę rakietami. Proszę pozostać w bezpiecznych miejscach!” - napisał na Telegramnie Tymur Tkachenko , szef Administracji Wojskowej Miasta Kijowa.

Mieszkańcy Kijowa usłyszeli pierwsze eksplozje około godziny 3:38. Ostrzeżenie przed nalotem w Kijowie wydano o godzinie 3:40, a ostrzeżenie dla obwodu kijowskiego o godzinie 3:54.

Według wczesnych doniesień z monitoringu kanałów Telegram, Rosja mogła użyć rakiet balistycznych Iskander-M lub rakiet ziemia-ziemia S-300/S-400 wystrzelonych z obwodu briańskiego w Rosji.

Kijów jest od czerwca celem zmasowanych rosyjskich ataków. Podczas nalotów wykorzystywane są coraz częściej rakiety samosterujące i rakiety balistyczne, które są zbyt szybkie do przechwycenia i zniszczenia.

