Kierowca wjechał w tłum na deptaku. Wśród rannych Polak

RMF24

Obywatel Polski został ranny w Portugalii po tym, jak pijany kierowca wjechał w tłum ludzi na deptaku. Do zdarzenia doszło nad ranem w nadmorskim kurorcie Albufeira na południu kraju. Łącznie poszkodowanych zostało 12 osób.

W Portugalii siły bezpieczeństwa zatrzymały we wtorek w kurorcie Albufeira, na południu kraju, pijanego kierowcę, który nad ranem potrącił samochodem 12 osób.

Zranienie obywatela Polski potwierdziła PAP konsul RP w Lizbonie Monika Kubik, dodając, że „polskie służby konsularne pozostają w tej sprawie w kontakcie z miejscową żandarmerią”.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 3 nad ranem na jednym z deptaków portugalskiego kurortu wypełnionego turystami.

Kierowca był pijany

Sprawcę wypadku, obywatela Portugalii, w którego krwi stwierdzono 1,29 promila alkoholu, ujęto po pościgu nieopodal plaży Oura. Działają tam popularne w Albufeirze bary oraz restauracje.

Kierowca w wieku 35 lat został zatrzymany pod zarzutem napaści ze skutkiem ciężkim, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz niebezpiecznej jazdy – przekazała żandarmeria.

Sprecyzowała, że pomimo polecenia zatrzymania pojazdu, kierowca ruszył autem doprowadzając do potrącenia 12 osób, z których „jedna odniosła poważne obrażenia”. Ranni zostali przetransportowani do szpitali w Portimao i Faro.

Poszkodowani żandarmi

Wśród poszkodowanych jest dwóch funkcjonariuszy żandarmerii. Jeden z nich, według świadków, oddał strzały do uciekającego auta.

W trakcie ucieczki pojazd zderzył się z innym samochodem, po czym pijany kierowca próbował uciekać pieszo. Ostatecznie został zatrzymany przez funkcjonariuszy – podsumował oficer prasowy portugalskiej żandarmerii.

Według burmistrza Albufeiry Rui Cristiny, cytowanego przez lokalne media, ujęty kierowca nie posiada prawa jazdy.