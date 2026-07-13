Kiedy upał daje się we znaki, postaw na te klimatyzatory

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Klimatyzator to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań na letnie upały. Coraz częściej staje się standardowym wyposażeniem mieszkań, domów i biur. W zestawieniu uwzględniliśmy klimatyzatory, które wyróżniają się wydajnością, cichą pracą oraz funkcjonalnością.

Klimatyzator HISENSE Energy Pro QE35XV4EG

klimatyzator ścienny marki Hisense białej kolorystyki

Inteligentne oko termiczne optymalizujące kierunek nadmuchu na podstawie pozycji osób w pokoju

Najwyższa klasa efektywności energetycznej

Zaawansowany filtr zatrzymujący najdrobniejsze pyłki oraz uciążliwe alergeny

Konstrukcja bazuje na unikalnych sensorach przestrzennych, które potrafią lokalizować obecność domowników i kierować schłodzone strumienie bezpośrednio na nich lub sprytnie ich omijać w zależności od wybranych preferencji. Wydajna pompa ciepła została zoptymalizowana pod kątem stabilnej pracy w skrajnie niskich temperaturach zewnętrznych, dzięki czemu system może stanowić źródło ogrzewania w okresach przejściowych.

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Klimatyzator WHIRLPOOL SPICR312WFI

klimatyzacja nad kanapą w salonie

Możliwość sterowania smartfonem

Innowacyjna technologia Szósty Zmysł samodzielnie dobierająca optymalny tryb chłodzenia lub grzania

Funkcja Jet pozwalająca obniżyć temperaturę w pomieszczeniu nawet o 5°C w zaledwie około 10 minut

Klimatyzator WHIRLPOOL SPICR312WFI został wyposażony w funkcję Around U, która wykorzystuje czujnik temperatury umieszczony w pilocie zdalnego sterowania. Dzięki temu urządzenie może dostosowywać swoją pracę do warunków panujących bezpośrednio w miejscu przebywania użytkownika. Technologia 6TH SENSE automatycznie dobiera odpowiedni tryb działania na podstawie aktualnej temperatury w pomieszczeniu, zapewniając komfort bez konieczności ciągłej zmiany ustawień. Dodatkowo funkcja Jet umożliwia szybkie schłodzenie wnętrza, obniżając temperaturę nawet o 5°C w około 10 minut. Urządzenie oferuje również funkcję ogrzewania i osuszania powietrza, dzięki czemu wspiera utrzymanie komfortowych warunków przez cały rok.

Nie zwlekaj - wybierz nowy klimatyzator!

(zdjęcie ilustracyjne) / -

Klimatyzator BOSCH Climate CL5000M 79/3E

klimatyzacja na tle tarasu i okna kawiarni

Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur - od -15°C do 50°C

Funkcja automatycznej diagnostyki wykrywająca błędy instalacji

Możliwość podłączenia od 2 do 5 jednostek wewnętrznych

Urządzenie oferuje niesamowitą płynność działania oraz inteligentne programy oszczędzania energii, które aktywują się samoczynnie podczas nieobecności domowników. Matowe wykończenie plastiku przedniej części obudowy zapobiega powstawaniu odblasków światła i sprawia, że na powierzchni nie widać kurzu ani śladów palców.

Postaw na komfort przez cały rok!

Klimatyzator WHIRLPOOL SPICR312W

nowoczesna klimatyzacja na ciemnej ścianie

System szybkiego schładzania Jet pozwalający na ekspresowe obniżenie temperatury w upalne dni

Urządzenie dostosuje tryb pracy do warunków na zewnątrz

W zestawie pilot zapewniający bardzo duży zasięg

Klimatyzator typu split WHIRLPOOL SPICR312W został wyposażony w inwerterową pompę ciepła, która pomaga efektywnie zarządzać zużyciem energii, dostosowując pracę urządzenia do aktualnych potrzeb. Dzięki funkcji chłodzenia i ogrzewania zapewnia komfortowe warunki przez cały rok w pomieszczeniach o powierzchni do 25 m². Urządzenie oferuje również regulację prędkości nawiewu oraz wygodne sterowanie za pomocą pilota, co ułatwia codzienną obsługę. Dodatkowym atutem jest niski poziom hałasu jednostki wewnętrznej wynoszący zaledwie 19 dB, dzięki czemu klimatyzator może pracować niemal niezauważalnie podczas odpoczynku lub pracy.

Komfort zaczyna się tutaj - sprawdź!

Klimatyzator ELECTROLUX EACO/I-18 FMI-2/N8 + 2 x EACS/I-09 HEFMI/N8

nowoczesna klimatyzacja w salonie z dekoracjami

Regulacja nawiewu i poziomu mocy

Urządzenie odpowiadające za chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylację oraz oczyszczanie powietrza z kurzu

Nawiew 4D Swing kierujący strumień powietrza zarówno w pionie, jak i poziomie

Klimatyzator Multi Split ELECTROLUX oferuje pięć trybów pracy: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylację oraz oczyszczanie powietrza z kurzu, pomagając utrzymać komfortowe warunki niezależnie od pory roku. Urządzenie zostało wyposażone w moduł WiFi, który umożliwia wygodne zdalne sterowanie wybranymi funkcjami. Dodatkowo funkcja I-Feel dostosowuje parametry pracy do miejsca przebywania użytkownika, a nawiew 4D Swing odpowiada za równomierne rozprowadzanie powietrza zarówno w pionie, jak i poziomie.

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