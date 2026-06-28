Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Teren wokół miejsca zdarzenia został odgrodzony ze względu na ryzyko wybuchu wraku.
Trwa ustalanie tożsamości wszystkich poszkodowanych. Na miejscu katastrofy obecny jest prefekt departamentu Meurthe-et-Moselle oraz przedstawiciele służb kryzysowych. Minister spraw wewnętrznych Francji zapowiedział konferencję prasową.
Początkowo pojawiły się informacje, że ofiary to pielęgniarze z Nancy, którzy po raz pierwszy mieli brać udział w skokach spadochronowych. Na razie nie ma potwierdzenia tych doniesień.
Samolot, zarejestrowany w Niemczech, to maszyna tradycyjnie używana do skoków ze spadochronem.
Dziennik „Le Figaro” powiadomił, że samolot wystartował z lotniska Nancy-Essey i rozbił się na końcu pasa startowego.