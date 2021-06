​Wracający z pokazów lotniczych w Lesznie (wielkopolskie) do Austrii samolot T 28 Trojan rozbił się na terytorium Czech. Zginął pilot i pasażer.

Części rozbitego samolotu / Czeska policja /

O wypadku samolotu poinformowały w niedzielę wieczorem lokalne media powołując się na informacje czeskich i austriackich dziennikarzy.

Portal epoznan.pl podał, że do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 17 na terytorium Czech, w pobliżu miejscowości Jickovice, pomiędzy Pragą a Czeskimi Budziejowicami.



Samolot T 28 Trojan miał lecieć w grupie 4 samolotów z grupy The Flying Bulls, które wracały z pokazów w Lesznie do Austrii, skąd pochodzi grupa. Z nieznanych dotychczas powodów samolot spadł na ziemię.



W samolocie były dwie osoby. Początkowo podawano, że pilot poniósł śmierć na miejscu, zaś druga w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala w Pradze. Według portalu leszno24.pl wypadku nie przeżył także pasażer samolotu.