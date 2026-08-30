Katastrofa promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie 270 osób

RMF24

Dramatyczne wydarzenia u wybrzeży Kirenii na Cyprze Północnym. Prom pasażerski, który wypłynął z portu w Kirenii w kierunku tureckiego Tasucu, zatonął zaledwie dwa kilometry od lądu. Na pokładzie znajdowało się łącznie 270 osób – pasażerów i członków załogi.

Do wypadku doszło krótko po opuszczeniu portu. Na miejsce natychmiast skierowano jednostki tureckiej straży przybrzeżnej oraz śmigłowiec ratunkowy. Do akcji dołączyły również inne łodzie, które wypłynęły z Kyrenii, by wspomóc działania ratowników.

Sytuację na miejscu określono jako bardzo poważną. Burmistrz Kirenii, Murat Senkul, potwierdził, że na pokładzie znajdowało się 270 osób.

Ratownicy dotarli do 159 pasażerów

W rozmowie ze stacją CNN Turk Senkul powiedział, że służbom ratunkowym „udało się dotrzeć” do 159 z 258 pasażerów.

Minister robót publicznych i transportu TRCP, Erhan Arikli, przekazał za pośrednictwem tureckiej telewizji NTV, że pasażerowie są przenoszeni na inne jednostki pływające w pobliżu miejsca katastrofy. Osoby w stanie krytycznym mają być natychmiast transportowane do szpitali. Robimy wszystko, by zapewnić poszkodowanym jak najszybszą i najskuteczniejszą pomoc – zapewnił minister.

Skrajnie trudne warunki pogodowe

Według Ariklego, w momencie wypadku na morzu panowały bardzo trudne warunki pogodowe, co mogło mieć wpływ na przebieg zdarzenia. Dokładne przyczyny katastrofy będą jednak znane dopiero po zakończeniu oficjalnego dochodzenia.

Cypr pozostaje podzielony na dwie części: należącą do Unii Europejskiej Republikę Cypryjską oraz Turecką Republikę Cypru Północnego, uznawaną na arenie międzynarodowej jedynie przez Turcję. Wypadek miał miejsce w rejonie kontrolowanym przez władze TRCP.

