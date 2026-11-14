Tankowiec uderzył w statek wycieczkowy. Już mówią o „cudzie na Missisipi”

Pasażerowie znajdujący się na pokładzie uszkodzonego statku zostali odnalezieni po tym, jak pracownicy portu, strażacy oraz świadkowie pospieszyli z pomocą, wyciągając ich z wody – poinformowała na konferencji prasowej burmistrz Nowego Orleanu, Helena Moreno, cytowana przez Reutersa.
„Cud na Missisipi”
Chwaląc wynik akcji jako „cud na Missisipi”, burmistrz powiedziała, że 32 pasażerów z amerykańskiego parowca American Cruise Lines, „American Heritage”, trafiło do szpitala, ale „nikt nie odniósł obrażeń zagrażających życiu”.
Moreno poinformowała, że w chwili wypadku na pokładzie „American Heritage” znajdowało się około 180 do 190 pasażerów i członków załogi. Statek wycieczkowy ma pojemność 150 pasażerów i został zbudowany w 2015 roku - podaje strona internetowa American Cruise Lines.
Tankowiec „stracił kontrolę”
Do wypadku doszło w piątek około południa czasu lokalnego, gdy tankowiec „Atlantic Asphalt” „stracił kontrolę i zderzył się” z zacumowaną jednostką wycieczkową - powiedziała Moreno.
Gdy pasażerowie ruszyli do ucieczki, statek wycieczkowy zaczął tonąć, aż w końcu „przewrócił się”, wrzucając ludzi do rzeki – dodała burmistrz.
Szefowa policji portowej, Melanie Montroll, przekazała, że około 87 pasażerów „American Heritage” opuściło pokład, zanim statek się wywrócił - podał wspólny serwis informacyjny „New Orleans Advocate” i „Times-Picayune”.
Moreno podkreśliła szybką reakcję lokalnych, stanowych i federalnych służb oraz świadków z innych statków, co pozwoliło uniknąć ofiar śmiertelnych.
Awaria tankowca przyczyną wypadku?
Straż przybrzeżna USA poinformowała w oświadczeniu, że po kolizji ruch rzeczny został zamknięty w rejonie wypadku. Kapitan Melanie Burnham ze Straży Przybrzeżnej powiedziała „New Orleans Advocate”, że tankowiec prawdopodobnie doznał awarii sterowania, jednak przyczyny incydentu są nadal badane.
American Cruise Lines poinformowała w oświadczeniu, że współpracuje ze Strażą Przybrzeżną oraz lokalnymi władzami. „Goście i załoga zostali ewakuowani i jesteśmy głęboko zaniepokojeni losem wszystkich osób zaangażowanych w to zdarzenie” – przekazała firma.