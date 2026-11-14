Tankowiec uderzył w statek wycieczkowy. Już mówią o „cudzie na Missisipi”

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Tankowiec zderzył się z luksusowym wycieczkowcem zacumowanym w Nowym Orleanie (Luizjana) na rzece Missisipi, powodując przewrócenie się statku wycieczkowego. Zatonął on, gdy pasażerowie w pośpiechu wśród krzyków i w panice opuszczali pokład. Dziesiątki osób wpadły do wody. Wszyscy szczęśliwie zostali odnalezieni.

Pasażerowie znajdujący się na pokładzie uszkodzonego statku zostali odnalezieni po tym, jak pracownicy portu, strażacy oraz świadkowie pospieszyli z pomocą, wyciągając ich z wody – poinformowała na konferencji prasowej burmistrz Nowego Orleanu, Helena Moreno, cytowana przez Reutersa.

„Cud na Missisipi”

Chwaląc wynik akcji jako „cud na Missisipi”, burmistrz powiedziała, że 32 pasażerów z amerykańskiego parowca American Cruise Lines, „American Heritage”, trafiło do szpitala, ale „nikt nie odniósł obrażeń zagrażających życiu”.

Moreno poinformowała, że w chwili wypadku na pokładzie „American Heritage” znajdowało się około 180 do 190 pasażerów i członków załogi. Statek wycieczkowy ma pojemność 150 pasażerów i został zbudowany w 2015 roku - podaje strona internetowa American Cruise Lines.

Tankowiec „stracił kontrolę”

Do wypadku doszło w piątek około południa czasu lokalnego, gdy tankowiec „Atlantic Asphalt” „stracił kontrolę i zderzył się” z zacumowaną jednostką wycieczkową - powiedziała Moreno.

Gdy pasażerowie ruszyli do ucieczki, statek wycieczkowy zaczął tonąć, aż w końcu „przewrócił się”, wrzucając ludzi do rzeki – dodała burmistrz.

Zderzenie tankowca z wycieczkowcem na rzece Missisipi Tankowiec zderzył się w piątek po południu ze statkiem wycieczkowym na rzece Missisipi w Nowym Orleanie, w amerykańskim stanie Luizjana – podała agencja Associated Press. Na pokładzie mniejszej jednostki było około 100 osób.

Szefowa policji portowej, Melanie Montroll, przekazała, że około 87 pasażerów „American Heritage” opuściło pokład, zanim statek się wywrócił - podał wspólny serwis informacyjny „New Orleans Advocate” i „Times-Picayune”.

Moreno podkreśliła szybką reakcję lokalnych, stanowych i federalnych służb oraz świadków z innych statków, co pozwoliło uniknąć ofiar śmiertelnych.

Awaria tankowca przyczyną wypadku?

Straż przybrzeżna USA poinformowała w oświadczeniu, że po kolizji ruch rzeczny został zamknięty w rejonie wypadku. Kapitan Melanie Burnham ze Straży Przybrzeżnej powiedziała „New Orleans Advocate”, że tankowiec prawdopodobnie doznał awarii sterowania, jednak przyczyny incydentu są nadal badane.

American Cruise Lines poinformowała w oświadczeniu, że współpracuje ze Strażą Przybrzeżną oraz lokalnymi władzami. „Goście i załoga zostali ewakuowani i jesteśmy głęboko zaniepokojeni losem wszystkich osób zaangażowanych w to zdarzenie” – przekazała firma.