​Polska musi być silna - powiedział Lidii Krawczuk korespondentce RMF Classic i Pawłowi Żuchowskiemu korespondentowi RMF FM w USA, były prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Prosił, żeby pozdrowić Polaków, podkreślał, że nasz kraj jest wzorem. Wspominał wizytę w naszym kraju. Żartował, że znany jest z sympatii do Polski, dlatego jeszcze w czasach, gdy był senatorem niektórzy mówili, że jego prawdziwe nazwisko to "Bideński".

Były prezydent USA Joe Biden był gościem specjalnym wydarzenia w Waszyngtonie / Paweł Żuchowski / RMF24

Były prezydent USA pojawił się na przyjęciu w Waszyngtonie z okazji pierwszej rocznicy powstania Brzezinski Global Strategies, firmy należącej do byłego ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego. Biden podkreślał, że Brzeziński zawsze dotrzymywał słowa, nigdy go nie zawiódł i jest dobrym człowiekiem.

Niezwykłe spotkanie z Joe Bidenem w USA. RMF FM

Biden w dobrej formie

Joe Biden latem 2024 roku zrezygnował z ubiegania się o drugą kadencję. W wyborach prezydenckich jesienią 2024 roku z Donaldem Trumpem o prezydenturę walczyła Kamala Harris, która była wiceprezydentem w administracji Bidena. Były amerykański przywódca po zakończeniu prezydentury poinformował o tym, że jest chory na raka. Stoczył walkę. Kilka miesięcy temu poinformowano, że leczenie zakończyło się pomyślnie. Ostatnio Biden co raz częściej pojawia się publicznie. Odnosi się do bieżącej sytuacji, mówi o zbliżających się wyborach połówkach.

Jak informują nasi dziennikarze w USA, wczoraj Biden chętnie rozmawiał z gośćmi, fotografował się z nimi. Żartował.