Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce systemu mobilnych wyrzutni HIMARS, czyli wyrzutni rakiet zdolnych razić cele w odległości do 300 km. Taką informację przekazał za pośrednictwem Twittera szef polskiego MON Mariusz Błaszczak. "To duży krok w stronę finalizacji tego przełomowego dla Wojska Polskiego kontraktu" - zaznaczył. Teraz Kongres USA ma 15 dni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń - to jednak, zdaniem byłego wiceszefa MON i posła sejmowej komisji obrony Bartosza Kownackiego, mało prawdopodobne.

