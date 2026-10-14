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Jest nowy komunikat Watykanu ws. stanu zdrowia papieża Leona XIV

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 października (16:31)

Watykan opublikował nowy komunikat dotyczący stanu zdrowia papieża, który dzień wcześniej przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca. Jak poinformowano, Leon XIV czuje się dobrze, a wszystkie parametry medyczne są w normie.

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Jest nowy komunikat Watykanu ws. stanu zdrowia papieża Leona XIV
Papież Leon XIV

Papież Leon XIV przeszedł poważny zabieg chirurgiczny lekarze usunęli mu dolny płat prawego płuca

Badania śródoperacyjne potwierdziły wcześniejszą diagnozę: gruczolakorak płuca. Operacja przebiegła bez komplikacji, a już następnego dnia papież przeszedł zaplanowane badania kontrolne.

Wyniki badań po operacji

W środowym komunikacie Watykanu podkreślono, że poranne badania krwi oraz prześwietlenie klatki piersiowej potwierdziły prawidłowy przebieg pooperacyjny

„Parametry są w normie dla tego rodzaju przeprowadzonego zabiegu” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu. To oznacza, że lekarze nie zaobserwowali żadnych niepokojących objawów, a proces zdrowienia przebiega zgodnie z oczekiwaniami.

Powrót do codziennych aktywności

Zespół medyczny poinformował, że papież Leon XIV rozpoczął już fizjoterapię oddechową, a także zaczął chodzić po pokoju. Wrócił również do regularnego odżywiania, co jest bardzo pozytywnym sygnałem w procesie rekonwalescencji. 

Rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem – zapewniają lekarze.

Ile potrwa pobyt w szpitalu?

Wcześniej Watykan zapowiedział, że papież Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. Wszystko wskazuje na to, że harmonogram ten zostanie dotrzymany, a powrót papieża do Watykanu nastąpi zgodnie z planem. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: papież Leon XIV

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