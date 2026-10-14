Jest nowy komunikat Watykanu ws. stanu zdrowia papieża Leona XIV

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Watykan opublikował nowy komunikat dotyczący stanu zdrowia papieża, który dzień wcześniej przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca. Jak poinformowano, Leon XIV czuje się dobrze, a wszystkie parametry medyczne są w normie.

Papież Leon XIV przeszedł poważny zabieg chirurgiczny – lekarze usunęli mu dolny płat prawego płuca.

Badania śródoperacyjne potwierdziły wcześniejszą diagnozę: gruczolakorak płuca. Operacja przebiegła bez komplikacji, a już następnego dnia papież przeszedł zaplanowane badania kontrolne.

Wyniki badań po operacji

W środowym komunikacie Watykanu podkreślono, że poranne badania krwi oraz prześwietlenie klatki piersiowej potwierdziły prawidłowy przebieg pooperacyjny.

„Parametry są w normie dla tego rodzaju przeprowadzonego zabiegu” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu. To oznacza, że lekarze nie zaobserwowali żadnych niepokojących objawów, a proces zdrowienia przebiega zgodnie z oczekiwaniami.

Powrót do codziennych aktywności

Zespół medyczny poinformował, że papież Leon XIV rozpoczął już fizjoterapię oddechową, a także zaczął chodzić po pokoju. Wrócił również do regularnego odżywiania, co jest bardzo pozytywnym sygnałem w procesie rekonwalescencji.

Rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem – zapewniają lekarze.

Ile potrwa pobyt w szpitalu?

Wcześniej Watykan zapowiedział, że papież Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. Wszystko wskazuje na to, że harmonogram ten zostanie dotrzymany, a powrót papieża do Watykanu nastąpi zgodnie z planem.