Jedna z największych rafinerii w Rosji w ogniu. Ukraińcy dopadli też „flotę cieni”

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Jednostki Sił Obrony Ukrainy przeprowadziły ostatniej nocy atak na rafinerię w Syzraniu w obwodzie samarskim, na południowym wschodzie europejskiej części Rosji. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował też o uderzeniu w 10 tankowców z floty cieni.

Rafineria w Syzraniu jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w obwodzie samarskim

Rafineria w Syzraniu jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w obwodzie samarskim / Shutterstock

Kluczowe znaczenie rafinerii w Syzraniu

„W nocy z 11 na 12 lipca przeprowadzono atak na rafinerię w Syzraniu w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Skala wyrządzonych szkód oraz skutki ataku są obecnie ustalane” – napisał na Telegramie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według wojska rafineria ropy naftowej w Syzraniu jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w obwodzie samarskim. Projektowa moc przerobowa zakładu wynosi około 8,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Zakład produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz inne produkty naftowe, wykorzystywane między innymi do zaspokajania potrzeb rosyjskich sił zbrojnych.

Uderzenie we „flotę cieni”

Sztab Generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców oraz cztery promy. Tankowce służą do transportu rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych z pominięciem międzynarodowych sankcji. Promy zapewniają natomiast logistykę wojskową oraz transport ładunków na potrzeby armii rosyjskiej.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) ukraińskiej armii, major Robert „Madiar” Browdi powiadomił, że w ciągu tygodnia SBS uderzyło w 90 rosyjskich statków.

Flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców, używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Obecnie liczy ona co najmniej 600 jednostek, ale według niektórych szacunków może to być nawet około 1600 statków na całym świecie. Są to głównie tankowce małej i średniej wielkości.