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Jasna deklaracja Londynu wobec Kijowa. Downing Street ogłasza

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 października (20:59)

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przekazał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że Londyn wzmocni sankcje wobec Rosji - podało Downing Street po rozmowie przywódców w sobotę.

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Jasna deklaracja Londynu wobec Kijowa. Downing Street ogłasza
Premier Wielkiej Brytanii podczas spotkania z prezydentem Ukrainy (Fot. SIMON JONES) /East News

Rzecznik Downing Street, cytowany przez Agencję Reutera, oznajmił, że „premier jasno zaznaczył, że Wielka Brytania będzie nadal wzmacniać sankcje wobec Rosji i podejmować dalsze działania w celu ograniczenia rosyjskiej machiny wojennej”. 

Podkreślił, że liderzy spotkają się osobiście w najbliższych dniach.

Zełenski komentuje rozmowę z premierem Wielkiej Brytanii

Ukraiński przywódca określił natomiast rozmowę z brytyjskim premierem jako „bardzo dobrą i na czasie”. Poinformował, że złożył Burnhamowi relację z nieustających sobotnich ataków wojsk rosyjskich na ukraińskie miasta z użyciem bomb lotniczych, dronów i rakiet balistycznych. 

Zełenski zaznaczył, że zapewnienie obrony powietrznej jest obecnie najpilniejszą potrzebą. „Wraz z Wielką Brytanią przygotowujemy odpowiednie wspólne kroki oraz spotkanie” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych, dziękując Londynowi za zapowiedź dalszego zaostrzania sankcji. 

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Rozmowa z Andy'm Burnhamem wpisuje się w serię intensywnych konsultacji dyplomatycznych Zełenskiego z europejskimi partnerami. Wcześniej w sobotę prezydent Ukrainy przeprowadził rozmowy telefoniczne także z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere. 

Ukraińcy skracają wizytę w USA. Efekt porozumienia Trumpa z Putinem?

W piątek ukraińska delegacja przebywała w Miami na rozmowach z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Rozmowy miały trwać dwa dni jednak – jak podała agencja AFP – ukraińska delegacja skróciła pobyt i opuściła w sobotę Stany Zjednoczone. Ta decyzja zapadła po ogłoszeniu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa porozumienia z Rosją w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego i zawieszeniu sankcji paliwowych do kwietnia 2027 r. 

Jak podał brytyjski dziennik „Financial Times”, amerykańscy negocjatorzy mieli też zażądać od Kijowa zaprzestania ataków na rosyjski sektor naftowy pod groźbą wstrzymania wymiany danych wywiadowczych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Wielka Brytania Andy Burnham sankcje na Rosję

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