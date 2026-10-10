Jasna deklaracja Londynu wobec Kijowa. Downing Street ogłasza

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Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przekazał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że Londyn wzmocni sankcje wobec Rosji - podało Downing Street po rozmowie przywódców w sobotę.

Rzecznik Downing Street, cytowany przez Agencję Reutera, oznajmił, że „premier jasno zaznaczył, że Wielka Brytania będzie nadal wzmacniać sankcje wobec Rosji i podejmować dalsze działania w celu ograniczenia rosyjskiej machiny wojennej”.

Podkreślił, że liderzy spotkają się osobiście w najbliższych dniach.

Zełenski komentuje rozmowę z premierem Wielkiej Brytanii

Ukraiński przywódca określił natomiast rozmowę z brytyjskim premierem jako „bardzo dobrą i na czasie”. Poinformował, że złożył Burnhamowi relację z nieustających sobotnich ataków wojsk rosyjskich na ukraińskie miasta z użyciem bomb lotniczych, dronów i rakiet balistycznych.

Zełenski zaznaczył, że zapewnienie obrony powietrznej jest obecnie najpilniejszą potrzebą. „Wraz z Wielką Brytanią przygotowujemy odpowiednie wspólne kroki oraz spotkanie” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych, dziękując Londynowi za zapowiedź dalszego zaostrzania sankcji.

Rozmowa z Andy'm Burnhamem wpisuje się w serię intensywnych konsultacji dyplomatycznych Zełenskiego z europejskimi partnerami. Wcześniej w sobotę prezydent Ukrainy przeprowadził rozmowy telefoniczne także z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere.

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